نشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل، مقطع فيديو في حسابه على تويتر، تناول فيه الترابط بين اللغتين الإسبانية والعربية.
ما الكلمات الأكثر بحثًا على غوغل في عام 2021؟
كلمات أفغانستان وإريكسن وريال مدريد ولعبة الحبار ولقاح كورونا احتلت المراكز الأولى في البحث على غوغل هذا العام
10/12/2021
أصدر أشهر محرك بحث في العالم "غوغل" (GOOGLE) تقريره السنوي عن الكلمات الأكثر بحثًا في عام 2021، وذلك في مجالات الأخبار والطعام والسينما والرياضة وغيرها.
تعرف على الكلمات التي احتلت المراكز الأولى حسب موقع غوغل تريندز.
- سيطرت رياضة الكريكت على المراكز الأولى في معدلات البحث عمومًا، سواء في مباريات معينة مثل: أستراليا والهند، أو الدوري المحلي الهندي، إلى جانب بطولات أخرى مثل: اليورو، وكوبا أميركا.
في مجال الأخبار:
- تصدر اسم أفغانستان الأكثر بحثًا، بعد انسحاب قوات الجيش الأميركي وعودة طالبان للسيطرة على الحكم.
- في حين حلت كلمات "أسهم شركة "إيه إم سي" المتخصصة في دور السينما والترفيه المرتبة الثانية.
- في المرتبة الثالثة حل اسم "لقاح كورونا" ليعكس النقاشات التي شهدها العام حول اللقاحات وفعاليتها.
- وجاءت عملة "الدجكوين" الرقمية في المرتبة الرابعة.
- وخامسًا حلت كلمات اسم أسهم شركة "جي إم إي" لألعاب الفيديو.
في التمثيل:
- تصدر اسم الممثل الأميركي أليك بالدوين بعد تورطه في حادثة قتل مديرة تصوير فيلمه الجديد، وإصابة المخرج بالرصاص.
- ثم الكوميدية الأميريكية بيت ديفيدسون.
- ومن بعدها الهندي أريان خان.
- وجاءت غينا كارانو في المرتبة الخامسة.
رياضيا:
- كان اسم لاعب منتخب الدانمارك كريستيان إريكسن أكثر الكلمات بحثًا في الرياضيين، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء منافسات بطولة اليورو 2021.
- وحل اسم لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز ثانيًا.
- وجاءت لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز في المرتبة الثالثة، بعد انسحابها من بعض منافسات أولمبياد طوكيو الماضية بسبب مشاكل نفسية.
- من بعدها لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة.
في مجال أندية كرة القدم:
- حل ريال مدريد الإسباني في المركز الأول.
- ثم تبعه تشلسي الإنجليزي.
- ومن بعده باريس سان جيرمان الفرنسي.
- ثم برشلونة الإسباني.
- وخامسًا بالميراس البرازيلي.
في مجال الدراما:
- جاء اسم المسلسل الكوري "لعبة الحبار" في المرتبة الأولى، وذلك بالتزامن مع كونه الأكثر مشاهدة على الإطلاق عبر منصة نتفليكس.
- ثم تبعه مسلسل "بريدغرتون".
- ثم "واندا فيغن"، الذي حل في المرتبة الثالثة.
المصدر : وكالة سند