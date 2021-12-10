كلمات أفغانستان وإريكسن وريال مدريد ولعبة الحبار ولقاح كورونا احتلت المراكز الأولى في البحث على غوغل هذا العام

أصدر أشهر محرك بحث في العالم "غوغل" (GOOGLE) تقريره السنوي عن الكلمات الأكثر بحثًا في عام 2021، وذلك في مجالات الأخبار والطعام والسينما والرياضة وغيرها.

تعرف على الكلمات التي احتلت المراكز الأولى حسب موقع غوغل تريندز.

سيطرت رياضة الكريكت على المراكز الأولى في معدلات البحث عمومًا، سواء في مباريات معينة مثل: أستراليا والهند، أو الدوري المحلي الهندي، إلى جانب بطولات أخرى مثل: اليورو، وكوبا أميركا.

رياضة الكريكت احتلت المراكز الأولى في معدلات البحث، والصورة للمنتخب الأفغاني الذي وصل لبطولة العالم للكريكت (الجزيرة)

في مجال الأخبار:

تصدر اسم أفغانستان الأكثر بحثًا، بعد انسحاب قوات الجيش الأميركي وعودة طالبان للسيطرة على الحكم.

في حين حلت كلمات "أسهم شركة "إيه إم سي" المتخصصة في دور السينما والترفيه المرتبة الثانية.

اسم أفغانستان الأكثر بحثًا بعد انسحاب القوات الأميركية منها (الجزيرة)

في المرتبة الثالثة حل اسم "لقاح كورونا" ليعكس النقاشات التي شهدها العام حول اللقاحات وفعاليتها.

وجاءت عملة "الدجكوين" الرقمية في المرتبة الرابعة.

وخامسًا حلت كلمات اسم أسهم شركة "جي إم إي" لألعاب الفيديو.

في المرتبة الثالثة حل اسم "لقاح كورونا" ليعكس النقاشات حول اللقاحات وفعاليتها (شترستوك)

في التمثيل:

تصدر اسم الممثل الأميركي أليك بالدوين بعد تورطه في حادثة قتل مديرة تصوير فيلمه الجديد، وإصابة المخرج بالرصاص.

ثم الكوميدية الأميريكية بيت ديفيدسون.

ومن بعدها الهندي أريان خان.

وجاءت غينا كارانو في المرتبة الخامسة.

اسم الممثل الأميركي أليك بالدوين تصدر بعد تورطه في حادثة قتل مديرة تصوير فيلمه الجديد (الأوروبية)

رياضيا:

كان اسم لاعب منتخب الدانمارك كريستيان إريكسن أكثر الكلمات بحثًا في الرياضيين، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء منافسات بطولة اليورو 2021.

وحل اسم لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز ثانيًا.

اسم لاعب منتخب الدانمارك كريستيان إريكسن (يمين) تصدر بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء بطولة اليورو 2021 (رويترز)

وجاءت لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز في المرتبة الثالثة، بعد انسحابها من بعض منافسات أولمبياد طوكيو الماضية بسبب مشاكل نفسية.

من بعدها لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة.

في مجال أندية كرة القدم حل ريال مدريد الإسباني في المركز الأول (رويترز)

في مجال أندية كرة القدم:

حل ريال مدريد الإسباني في المركز الأول.

ثم تبعه تشلسي الإنجليزي.

ومن بعده باريس سان جيرمان الفرنسي.

ثم برشلونة الإسباني.

وخامسًا بالميراس البرازيلي.

في مجال الدراما جاء اسم المسلسل الكوري "لعبة الحبار" في المرتبة الأولى (مواقع التواصل)

في مجال الدراما: