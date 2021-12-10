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ما الكلمات الأكثر بحثًا على غوغل في عام 2021؟

كلمات أفغانستان وإريكسن وريال مدريد ولعبة الحبار ولقاح كورونا احتلت المراكز الأولى في البحث على غوغل هذا العام

تقرير جوجل السنوي عن الكلمات الأكثر بحثًا 2021
غوغل أصدر تقريره السنوي عن الكلمات الأكثر بحثًا في عام 2021 (مواقع التواصل)
10/12/2021

أصدر أشهر محرك بحث في العالم "غوغل" (GOOGLE) تقريره السنوي عن الكلمات الأكثر بحثًا في عام 2021، وذلك في مجالات الأخبار والطعام والسينما والرياضة وغيرها.

تعرف على الكلمات التي احتلت المراكز الأولى حسب موقع غوغل تريندز.

  • سيطرت رياضة الكريكت على المراكز الأولى في معدلات البحث عمومًا، سواء في مباريات معينة مثل: أستراليا والهند، أو الدوري المحلي الهندي، إلى جانب بطولات أخرى مثل: اليورو، وكوبا أميركا.
المنتخب الأفغاني ينجح بالوصول إلى بطولة العالم للكريكترياضة الكريكت احتلت المراكز الأولى في معدلات البحث، والصورة للمنتخب الأفغاني الذي وصل لبطولة العالم للكريكت (الجزيرة)

في مجال الأخبار:

  • تصدر اسم أفغانستان الأكثر بحثًا، بعد انسحاب قوات الجيش الأميركي وعودة طالبان للسيطرة على الحكم.
  • في حين حلت كلمات "أسهم شركة "إيه إم سي" المتخصصة في دور السينما والترفيه المرتبة الثانية.
اسم أفغانستان الأكثر بحثًا بعد انسحاب القوات الأميركية منها (الجزيرة)
  • في المرتبة الثالثة حل اسم "لقاح كورونا" ليعكس النقاشات التي شهدها العام حول اللقاحات وفعاليتها.
  • وجاءت عملة "الدجكوين" الرقمية في المرتبة الرابعة.
  • وخامسًا حلت كلمات اسم أسهم شركة "جي إم إي" لألعاب الفيديو.
يراهن صانعوا اللقاحات على أن تقنية لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال، المسماة اختصارا لقاح الرنا، والمعتمدة في تصنيع اثنين من لقاحات فيروس كورونا، سوف تساهم أيضا في الحد من أعداد الوفيات الكارثية في كل سنة جراء الأنفلونزا الموسمية.في المرتبة الثالثة حل اسم "لقاح كورونا" ليعكس النقاشات حول اللقاحات وفعاليتها (شترستوك)

في التمثيل:

  • تصدر اسم الممثل الأميركي أليك بالدوين بعد تورطه في حادثة قتل مديرة تصوير فيلمه الجديد، وإصابة المخرج بالرصاص.
  • ثم الكوميدية الأميريكية بيت ديفيدسون.
  • ومن بعدها الهندي أريان خان.
  • وجاءت غينا كارانو في المرتبة الخامسة.
epa05732687 US actor Alec Baldwin speaks during a protest outside the Trump International Hotel and Tower in New York, New York, USA, 19 January 2017, one day before Donald J. Trump is sworn in as the 45th President of the United States in Washington DC. Trump won the 08 November 2016 election to become the next US President. EPA/JASON SZENESاسم الممثل الأميركي أليك بالدوين تصدر بعد تورطه في حادثة قتل مديرة تصوير فيلمه الجديد (الأوروبية)

رياضيا:

  • كان اسم لاعب منتخب الدانمارك كريستيان إريكسن أكثر الكلمات بحثًا في الرياضيين، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء منافسات بطولة اليورو 2021.
  • وحل اسم لاعب الغولف الأميركي تايغر وودز ثانيًا.
UEFA Nations League - League A - Group 2 - Denmark v Icelandاسم لاعب منتخب الدانمارك كريستيان إريكسن (يمين) تصدر  بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء بطولة اليورو 2021 (رويترز)
  • وجاءت لاعبة الجمباز الأميركية سيمون بايلز في المرتبة الثالثة، بعد انسحابها من بعض منافسات أولمبياد طوكيو الماضية بسبب مشاكل نفسية.
  • من بعدها لاعبة التنس البريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب بطولة أميركا المفتوحة.
Champions League - Group D - Shakhtar Donetsk v Real Madridفي مجال أندية كرة القدم حل ريال مدريد الإسباني في المركز الأول (رويترز)

في مجال أندية كرة القدم:

  • حل ريال مدريد الإسباني في المركز الأول.
  • ثم تبعه تشلسي الإنجليزي.
  • ومن بعده باريس سان جيرمان الفرنسي.
  • ثم برشلونة الإسباني.
  • وخامسًا بالميراس البرازيلي.
في مجال الدراما جاء اسم المسلسل الكوري "لعبة الحبار" في المرتبة الأولى (مواقع التواصل)

في مجال الدراما:

  •  جاء اسم المسلسل الكوري "لعبة الحبار" في المرتبة الأولى، وذلك بالتزامن مع كونه الأكثر مشاهدة على الإطلاق عبر منصة نتفليكس.
  • ثم تبعه مسلسل "بريدغرتون".
  • ثم "واندا فيغن"، الذي حل في المرتبة الثالثة.
المصدر : وكالة سند

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