عبّر مغردون عرب عن اعتزازهم باللغة العربية، مشيرين في الوقت نفسه إلى التراث الذي خلّفه المسلمون في الأندلس.

نشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل، مقطع فيديو في حسابه على تويتر، تناول فيه الترابط بين اللغتين الإسبانية والعربية.

وعلّق ميغيل على المقطع، قائلا: "هل تعلم أن اللغة الإسبانية تتضمن أكثر من 1000 كلمة من أصل عربي ما زلنا نستخدمها حتى اليوم؟ شاهد الفيديو لمعرفة المزيد…".

هل تعلم أن اللغة الإسبانية تتضمن أكثر من 1000 كلمة من أصل عربي ما زلنا نستخدمها حتى اليوم؟ شاهد الفيديو لمعرقة المزيد #MediterraneanDay pic.twitter.com/A2UpCKlA2J — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) November 26, 2021

وأوضح ميغيل في الفيديو أن تلك الكلمات انتقلت إلى موطنه إسبانيا من العادات والتقاليد العربية عبر القرون الطويلة، وهم يستخدمونها حتى اليوم في حياتهم اليومية.

وطرح ميغيل عدة كلمات عربية، مثل: زرافة، الزيتون، الوادي الكبير، وترجمها في جملة منسقة باللغة الإسبانية مع اختلاف بسيط في نطق الكلمات.

وقال الأكاديمي حسن نجراني -في تغريدة له عبر تويتر- "توجد 4 آلاف كلمة عربية في اللغة الإسبانية، كما تعد اللغة اللاتينية الوحيدة التي يوجد بها حرفا الخاء والثاء، وتستخدم أل التعريف".

توجد 4000 آلاف كلمة عربية في اللغة الإسبانية، كما تعد اللغة اللاتينية الوحيدة التي يوجد بها حرفي “الخاء و الثاء” وتستخدم “أل التعريف”.، وللاطلاع أكثر عبر الرابط:

👇🏻https://t.co/2tWOpNwyN1 https://t.co/cTdoMjah1V — حسن / Hasan (@hnjrani) November 26, 2021

وعلّق الصحفي أيمن الشربيني -في تغريدة أخرى- "لويس يبدع من جديد.. يتكلم عن المشتركات اللغوية في منطقة البحر المتوسط من خلال قصة عن زرافة".

لويس يبدع من جديد.. بيتكلم عن المشتركات اللغوية في منطقة البحر المتوسط من خلال قصة عن زرافة 😀#الاتحاد_الأوروبي #MediterraneanDay https://t.co/cAR6iEsTVp — Ayman Elsherbiny – أيمن الشربيني (@ASherbiny) November 26, 2021

وعبّر مغردون عرب عن اعتزازهم باللغة العربية التي أثّرت في كثير من اللغات حول العالم، مشيرين في الوقت نفسه إلى التراث الذي خلفه المسلمون في الأندلس.

مرحبا أ لويس

ترك العرب والمسلمون في بلاد الأندلس بصمة علمية وتاريخية ساحرة يقصدها السائح من مختلف أنحاء العالم ليرى الآثار الدالة على عظمتها ومدى ما وصلت إليه من رقي وتطورhttps://t.co/2eDGtXyhee — اويس العنزي (@ali_edc) November 27, 2021

يعني احنا نتكلم أسباني 😊 https://t.co/TW0374V4uh — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) November 27, 2021