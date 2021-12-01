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منوعات|إسبانيا

مسؤول أوروبي: الإسبانية تزخر بأكثر من ألف كلمة ذات أصل عربي تستخدم حتى اليوم

عبّر مغردون عرب عن اعتزازهم باللغة العربية، مشيرين في الوقت نفسه إلى التراث الذي خلّفه المسلمون في الأندلس.

ناطق باسم الاتحاد الأوروبي يكشف عن 1000 كلمة إسبانية تعود للعربية
ميغيل عدد كلمات عربية مثل: الوادي الكبير، زرافة، الزيتون، وترجمها في جملة منسقة باللغة الإسبانية مع اختلاف بسيط في نطق الكلمات (مواقع التواصل)
1/12/2021

نشر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل، مقطع فيديو في حسابه على تويتر، تناول فيه الترابط بين اللغتين الإسبانية والعربية.

وعلّق ميغيل على المقطع، قائلا: "هل تعلم أن اللغة الإسبانية تتضمن أكثر من 1000 كلمة من أصل عربي ما زلنا نستخدمها حتى اليوم؟ شاهد الفيديو لمعرفة المزيد…".

 

وأوضح ميغيل في الفيديو أن تلك الكلمات انتقلت إلى موطنه إسبانيا من العادات والتقاليد العربية عبر القرون الطويلة، وهم يستخدمونها حتى اليوم في حياتهم اليومية.

وطرح ميغيل عدة كلمات عربية، مثل: زرافة، الزيتون، الوادي الكبير، وترجمها في جملة منسقة باللغة الإسبانية مع اختلاف بسيط في نطق الكلمات.

وقال الأكاديمي حسن نجراني -في تغريدة له عبر تويتر- "توجد 4 آلاف كلمة عربية في اللغة الإسبانية، كما تعد اللغة اللاتينية الوحيدة التي يوجد بها حرفا الخاء والثاء، وتستخدم أل التعريف".

وعلّق الصحفي أيمن الشربيني -في تغريدة أخرى- "لويس يبدع من جديد.. يتكلم عن المشتركات اللغوية في منطقة البحر المتوسط من خلال قصة عن زرافة".

وعبّر مغردون عرب عن اعتزازهم باللغة العربية التي أثّرت في كثير من اللغات حول العالم، مشيرين في الوقت نفسه إلى التراث الذي خلفه المسلمون في الأندلس.

المصدر : وكالة سند

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