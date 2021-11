في ألف صورة.. رائد فضاء يوثق ظاهرة الشفق الأسترالي من المحطة الدولية

وثق رائد الفضاء الأميركي شين كيمبرو ظاهرة الشفق الأسترالي خلال مهمته في محطة الفضاء الدولية، التي استمرت لما يقرب من 200 يوم.

وأظهر مقطع الفيديو، المكون من ألف صورة بتقنية الـ"تايم لابس" ألوان الشفق المختلفة التي بدت واضحة للغاية، ومتنوعة ما بين اللون الأخضر، والأزرق، والبنفسجي، والأبيض.

As we start our journey home after 199 days in space, I wanted to leave you with one of my favorite Aurora time lapses that I photographed from our spaceship Endeavour. It is about 1000 images that capture the motion of the aurora Australis as we flew through this phenomenon. pic.twitter.com/iJrYUB8D9Y

— Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) November 8, 2021