في ألف صورة.. رائد فضاء يوثق ظاهرة الشفق الأسترالي من المحطة الدولية

وثق رائد الفضاء الأميركي شين كيمبرو ظاهرة الشفق الأسترالي خلال مهمته في محطة الفضاء الدولية، التي استمرت لما يقرب من 200 يوم.

وأظهر مقطع الفيديو، المكون من ألف صورة بتقنية الـ"تايم لابس" ألوان الشفق المختلفة التي بدت واضحة للغاية، ومتنوعة ما بين اللون الأخضر، والأزرق، والبنفسجي، والأبيض.

As we start our journey home after 199 days in space, I wanted to leave you with one of my favorite Aurora time lapses that I photographed from our spaceship Endeavour. It is about 1000 images that capture the motion of the aurora Australis as we flew through this phenomenon. pic.twitter.com/iJrYUB8D9Y — Shane Kimbrough (@astro_kimbrough) November 8, 2021

وعلق كيمبرو -في تغريدة له على موقع تويتر- قائلا "تزامنًا مع بداية رحلتنا إلى الأرض بعد 199 يوما في الفضاء، أردت أن أترككم مع واحدة من صور تايم لابس لظاهرة الشفق المفضلة لدي".

وأضاف أحد أفراد طاقم مهمة "سبيس إكس كرو-2" أنه قام بالتصوير من سفينة الفضاء "إنديفور" (Endeavour)، حيث التقط نحو ألف صورة لإطارات حركة الشفق الأسترالي عبر فترات زمنية محددة، أثناء التحليق عبر هذه الظاهرة".

وهبطت مهمة "سبيس إكس كرو-2" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ساحل خليج المكسيك في ولاية فلوريدا، بعدما باتت أطول مهمة تجارية مأهولة تقوم بها ناسا، بعد المهمة الأولى التي قضت 64 يومًا فقط العام الماضي.