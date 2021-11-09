تعلق بالأسلاك الكهربائية.. مطلوب يحاول الهروب من الشرطة بطريقة غريبة في تركيا

عند وصول القوات الأمنية لمنزل المطلوب لإحضاره بعد مذكرة توقيف بحقه، قال لهم "أنا طائر" محاولا الفرار عبر السلك.

حاول أحد المطلوبين الفرار من قوات الشرطة التركية بطريقة غريبة عبر تسلقه سلكا كهربائيا أثناء محاولتها القبض عليه في منزله بمدينة أوردو التركية.

وتظهر اللقطات المصورة التي بثتها وسائل إعلام محلية تركية عبر منصات التواصل الاجتماعي، المطلوب وهو معلق على السلك الكهربائي بجانب منزله.

وأوضحت وسائل إعلام أنه عند وصول القوات الأمنية لمنزله لإحضاره بعد مذكرة توقيف بحقه، قال لهم "أنا طائر" محاولا الفرار عبر السلك.