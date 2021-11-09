أثار إعلان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن سرقة الآيباد الخاص به، خلال مؤتمر صحفي في كيب تاون، سخرية واسعة عبر منصات التواصل.
تعلق بالأسلاك الكهربائية.. مطلوب يحاول الهروب من الشرطة بطريقة غريبة في تركيا
عند وصول القوات الأمنية لمنزل المطلوب لإحضاره بعد مذكرة توقيف بحقه، قال لهم "أنا طائر" محاولا الفرار عبر السلك.
9/11/2021
حاول أحد المطلوبين الفرار من قوات الشرطة التركية بطريقة غريبة عبر تسلقه سلكا كهربائيا أثناء محاولتها القبض عليه في منزله بمدينة أوردو التركية.
وتظهر اللقطات المصورة التي بثتها وسائل إعلام محلية تركية عبر منصات التواصل الاجتماعي، المطلوب وهو معلق على السلك الكهربائي بجانب منزله.
وأوضحت وسائل إعلام أنه عند وصول القوات الأمنية لمنزله لإحضاره بعد مذكرة توقيف بحقه، قال لهم "أنا طائر" محاولا الفرار عبر السلك.
Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir şahıs, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca "Ben kuşum" diyerek elektrik teline kondu. pic.twitter.com/UsM3Rs2E8g
— Kritik Haber (@kritikhabertr) November 5, 2021
المصدر : وكالة سند