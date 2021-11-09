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منوعات|تركيا

تعلق بالأسلاك الكهربائية.. مطلوب يحاول الهروب من الشرطة بطريقة غريبة في تركيا

عند وصول القوات الأمنية لمنزل المطلوب لإحضاره بعد مذكرة توقيف بحقه، قال لهم "أنا طائر" محاولا الفرار عبر السلك.

man holds on to wire
المطلوب لجأ للتعلق بالسلك الكهربائي بجانب منزله للهرب من الشرطة (غيتي-تعبيرية)
9/11/2021

حاول أحد المطلوبين الفرار من قوات الشرطة التركية بطريقة غريبة عبر تسلقه سلكا كهربائيا أثناء محاولتها القبض عليه في منزله بمدينة أوردو التركية.

وتظهر اللقطات المصورة التي بثتها وسائل إعلام محلية تركية عبر منصات التواصل الاجتماعي، المطلوب وهو معلق على السلك الكهربائي بجانب منزله.

وأوضحت وسائل إعلام أنه عند وصول القوات الأمنية لمنزله لإحضاره بعد مذكرة توقيف بحقه، قال لهم "أنا طائر" محاولا الفرار عبر السلك.

المصدر : وكالة سند

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