الدائمي: المعهد مستمر بشكل دائم في استحداث الجديد من العناوين والبرامج الإعلامية المواكبة للتغييرات الحاصلة في السوق المحلي والعربي

أعلن معهد الجزيرة للإعلام في مؤتمر صحفي جدول دوراته للعام القادم 2022، التي تضم 13 فئة من الصحافة الرياضية والدورات عن بعد -وهي أحدثها- بالإضافة إلى فئة الصحافة التلفزيونية والإذاعية، والتشغيل الفني، ومهارات التصميم والمونتاج، والإعلام الرقمي، ومهارات التصوير والإبداع، والمهارات الإعلامية، والاتصال والعلاقات العامة، وفئة الدورات عن بعد والورشات، والدبلومات، وأخيرا دورات النشء.

وأوضح مدير المعهد منير الدائمي -في حديث صحفي- أن المعهد مستمر بشكل دائم في استحداث الجديد من العناوين والبرامج الإعلامية المواكبة للتغييرات الحاصلة في السوق المحلي والعربي ومتطلبات عالم التدريب في استشراف المستقبل والإسهام في تطوير أدوات الإعلامي التحريرية والفنية.

وأضاف الدائمي تحتضن دولة قطر في السنوات الأخيرة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية العربية والعالمية أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 القادمة؛ وانطلاقا من ذلك، ينظم معهد الجزيرة للإعلام عددا من الدورات الرياضية المتخصصة التي تسهم في صناعة إعلام رياضي مهني وصقل الكوادر الإعلامية المتخصصة بما يتناسب مع مهارات الصحفي اليوم.

وأشار الدائمي إلى أن الدورات المطروحة ضمن هذه الفئة هي التقديم الرياضي، والتحليل الرياضي، والتعليق الرياضي، والصحفي الرياضي، والتصوير الرياضي، والمراسل الرياضي، وورشة رصد الأخبار الرياضية وبالتأكيد يقدمها باقة من خبراء شبكة الجزيرة ونجومها وآخرون مختصون.

وتابع الدائمي أن المعهد أضاف عددا من الدورات الجديدة التي تهتم بالنشء وتطوير مهاراته، ومنها دورة مهارات التفاوض للنشء، ودورة تركيز الصوت، وذلك بعد العودة إلى ملاحظات المدربين واحتياجات المتدربين في الوقت نفسه، إلى جانب الدورات التي اعتاد تنظيمها كدورة المذيع الصغير، والمتحدث الصغير، والتصوير بالموبايل.

والدورات أو الورش الجديدة هي ورشة كتابة البيانات الصحفية للعلاقات العامة، وورشة كتابة السكريبت للفيديو على المنصات الرقمية، والتغطية المفتوحة للمذيعين، وورشة الثقافة الإعلامية للنشء، ودورة إدارة الضغوط في العمل، وأساسيات التقديم التلفزيوني، وورشة أخلاقيات الصحافة في العصر الرقمي عن بعد.

وتشمل الدورات والورش الجديدة أيضاً أخلاقيات العمل الإعلامي، وتقنيات الترويج المدفوع للمحتوى، وكتابة الأخبار العاجلة على تويتر، دورة كتابة الخط العربي، وتغطية الانتخابات، والترجمة التحريرية، وتصوير الحياة البرية، والتصوير الفوتوغرافي ومعالجة الصور، ودورة البودكاست، وصناعة المحتوى لمحركات البحث، والدبلوماسية الرقمية، ودورة "فجن مكسر" (vision mixer)، و تحليل المحتوى الإعلامي، والمعايير الفنية.

هذا ويستمر المعهد في إجراءاته الاحترازية التي اتخذها للتصدي لفيروس كورونا، خاصة أن المعهد يضع السلامة للموظفين والمتدربين على رأس أولوياته.