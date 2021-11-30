سائق دراجة نارية في إسطنبول: دخلت مضيق البسفور ملحدا وخرجت منه مسلما

"دخلت المضيق ملحدا وخرجت منه مسلما"، هكذا وصف سائق دراجة نارية في إسطنبول لحظات عبوره جسر البسفور، محذرا زملاءه من خطورة الرياح الشديدة التي تضرب مدنا تركية.

وزاد سائق الدراجة في فيديو مترجم انتشر صباح اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي يجسد خوفه الشديد "انظروا لي، دخلت الجسر ملحدا، وخشيت أن تقذفني الرياح الشديدة خارجه، فتوقفت في منتصف الجسر، ونطقت بالشهادتين، وفي آخر الجسر قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيا زملائي فكّروا جيدا قبل عبور الجسر".

عواصف شديدة

وكانت فيديوهات كثيرة انتشرت تظهر تطاير الممتلكات، فضلا عن حوادث واقتلاع أشجار، بسبب العواصف الشديدة التي ضربت مدنا تركية خلال اليومين الماضيين.

فقد ضربت عاصفة شديدة عدّة مدن تركية مؤخرا، أدت إلى أضرار جسيمة، وسط حديث في وسائل إعلام تركية عن تسجيل عدد من الإصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، مشاهد من العاصفة تسببت في حوادث مرورية، وتطاير الممتلكات، وانقلاب المركبات في الشوارع، إلى جانب اقتلاع عدد من الأشجار المعمرة.

Fırtına arabayı devirdi (anlık) pic.twitter.com/B9M1vMNKo0 — Emrah Gün (@egun1907) November 29, 2021

وتركز تأثير العواصف على المنطقة الغربية من البلاد، والتي شملت مدنًا مثل إسطنبول، وبورصة، وإزمير، وتراوحت سرعة الرياح ما بين 60 إلى 100 كيلومتر/الساعة، وفق حساب إدارة الكوارث التابع لبلدية إسطنبول عبر تويتر.

⚠️İstanbul’da etkili olan Lodos fırtınasının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren hızını arttıracağı, aralıklarla tam fırtına (60-100km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.⚠️ pic.twitter.com/GBg7HOFuiO — AKOM (@ibbAkom) November 28, 2021

Son dakika

Fırtına nedeniyle İstanbul

ESENYURT'TA ÇATI YOLDAKİLERİN ÜZERİNE UÇTU: 1 AĞIR YARALI #Lodos pic.twitter.com/B3fw1fThUP — ÇEBİ (@fadimemtr) November 29, 2021

Anlik #firtina 🌪cameramdan dehset anlarim. Beyliduzu istanbul white corner avm onumdeki

koca agac kokunden bmw ustune düştü.Sokak cok tehlikeli #Lodos🌊 pic.twitter.com/IGuxYOU1H4 — T.C🇹🇷🌿💛💙Dişi Kanarya 👣🐾 (@nurozlfb) November 29, 2021

İSTANBUL'DA FIRTINA! İstanbul'un bir çok noktasında etkisini artıran fırtına nedeniyle Çatalca – Büyükçekmece Bağlantı Yolu'nda da bir kamyon fırtınanın etkisiyle devrildi! Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor… Ayrıntılar 104.2 Radyo Trafik'te..#İstanbuldaFırtına https://t.co/c2IFSIAXeY pic.twitter.com/597p3GVapR — Radyo Trafik İstanbul 104.2 (@radyotrafik) November 29, 2021

وسم العاصفة يتصدر المنصات

وكانت العاصفة الشديدة التي تعرضت لها عدة مدن تركية منذ صباح يوم الاثنين تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، والتي نجمت عنها أضرار جسيمة مثل اقتلاع الأشجار وانقلاب المركبات وتطاير الممتلكات.

وتصدرت عدّة وسوم قائمة التداول في تركيا من بينها "istanbul" و"Fırtına" والتي تعني عاصفة بالعربية، حيث يغرد عليها الآلاف من المستخدمين في تركيا بنشر مقاطع فيديو لأضرار العاصفة وتداول مستجداتها.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن العاصفة أودت بحياة 4 أشخاص و19 مصابًا آخرين حتى الآن.

وقال المتحدث باسم بلدية إسطنبول في تغريدة له عبر تويتر، إنه وفقًا لرصد البلدية، فإن هناك سقوط لـ33 سقفا، وقطع 192 شجرة، و232 قطعة خطيرة، و52 إشارة مرور، و12 حادثة مرورية.

وتباينت ردود الأفعال عبر منصات التواصل حول العاصفة عبر وسم "Fırtına" (عاصفة باللغة العربية)، ما بين تحذيرات رسمية من المسؤولين للمواطنين ونصائح المبادرات الاجتماعية لتجنب أضرارها، إلى جانب الإشادة بروح التكافل والتعاون بين السائقين على الطرق.

Çatalca serbest bölge gümrük müdürlüğü pic.twitter.com/TQ5P56w9HZ — Murat Ergüngör (@MuratErgungor) November 29, 2021

وقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في تغريدة له عبر تويتر "رحمة الله على مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم نتيجة هدم الأسقف بسبب العاصفة في إسنيورت".

وأضاف "تتدخل جميع فرقنا.. ونحذر المواطنين ونحث على توخي الحذر في مثل هذه المواقف".

Şiddetli Lodos sebebiyle İBB ekipleri; 33 çatı uçması

192 ağaç devrilmesi

232 tehlike arz eden parça

52 trafik ışığı ve yön tabelası

12 araç hasarı vakasına müdahalede bulundu. Vatandaşları bu vakalara karşı dikkatli olmaları için bir kez daha hassasiyetle uyarıyoruz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 29, 2021

وقالت الصحفية سيلين كريت، في تغريدة للتعليق على فيديو الحافلات التي تحمي سائقي الدراجات النارية، قائلة: "قد يكون أجمل شيء رأيته منذ وقت طويل. إنه مثل الأخ يعتني بأخيه.. يعيش الخير والأخوة.. يعيش الأمل"، في إشارة وإشادة بالتعاون بين المواطنين.

Şiddetli Lodos sebebiyle İBB ekipleri; 33 çatı uçması

192 ağaç devrilmesi

232 tehlike arz eden parça

52 trafik ışığı ve yön tabelası

12 araç hasarı vakasına müdahalede bulundu. Vatandaşları bu vakalara karşı dikkatli olmaları için bir kez daha hassasiyetle uyarıyoruz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 29, 2021

İzmir'in 12 noktasında meydana gelen çatı uçması ve ağaç devrilmelerine ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Mesai arkadaşlarımız yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halindedir. Acil durumlarda HİM'in 444 40 35 numaralı hattından bizlere ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/gavKYv5qqo — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) November 29, 2021

Ekonomik kriz derinleşti, artık temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Bu kış İzmir'de kara geçmesin diye 7 gün 24 saat aktif olacak destek hattımızı açtık. Tüm temel ihtiyaçlarınız için tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız. pic.twitter.com/zuW2Oz5xD9 — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 29, 2021

Kuryelerin can güvenliği için online siparişlere ara verelim. Lütfen bu mesajı yer here ulaştıralım🙏#Fırtına #Lodos — Uyandırma Servisi (@uyanhadi_) November 29, 2021

Acil Değilse Sipariş Vermeyelim! Bugün halkımızdan acil durumlar dışında paket servis için sipariş vermemelerini rica ediyoruz. Verdiğiniz her sipariş motokuryelerin hayatını riske atıyor. #Lodos ve #Fırtına dan dolayı olası her kazanın önüne geçelim. pic.twitter.com/mxXhNlqdCt — TEHİS (@tehisendikasi) November 29, 2021

ÖNEMLİ UYARI | Online yemek veya market siparişi vererek zorlu hava koşullarında motosikletli kuryelerin yaralanmasına ve hatta ölümcül kazalar yapmalarına neden olabilirsiniz. Acil olmadıkça sipariş vermemenizi rica ederiz. #Fırtına #Lodos — Haber (@Haber) November 29, 2021