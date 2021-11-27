صداقة على الأكتاف بين الغراب "شاكر" وأهالي بلدة تركية

تربط أهالي بلدة "دوراغان" بولاية سينوب (شمالي تركيا) علاقة صداقة غير مألوفة مع الغراب "شاكر"، حيث اعتاد هذا الطائر على التجول على أكتاف الأهالي وتناول الغذاء في المحلات والمتاجر التي يرتادها بالمنطقة.

مواطنة تركية تبدو سعيدة بالغراب "شاكر" وهو يقف على كتفها (الأناضول)

وتعود قصة هذا الغراب إلى التاجر محمد غويمَن الذي وجده أمام محله التجاري منذ نحو عام عندما كان فرخا، حيث أخذه وبدأ الاعتناء به.

"شاكر" ألف المكان والناس مع مرور الأيام والشهور (الأناضول)

وأطلق غويمن اسم "شاكر" على الغراب الذي ألف المكان مع مرور الأيام والشهور، واشتهر بين الأهالي بأنه جالب للحظ.

اشتهر الغراب "شاكر" بين الأهالي بأنه جالب للحظ (الأناضول)

ويتجول الغراب "شاكر" في البلدة على أكتاف المواطنين، وأحيانا على أسقف السيارات، ويزور أصحاب المتاجر يوميا لتناول ما يعطونه من طعام.

مواطن تركي يطعم الغراب شاكر (الأناضول)

وبهذا، تكونت علاقة صداقة خاصة بين "شاكر" وأهالي البلدة، وبات الطائر المفضل في المنطقة.

الغراب "شاكر" يقف على كتف مواطن تركي (الأناضول)

وفي حديث للأناضول، قال سنان آقدوغان -أحد أصحاب المحلات التجارية- إن الغراب "شاكر" يزوره يوميا، ويمضيان معا أوقاتا جميلة.

أهالي البلدة يكنون محبة خاصة للغراب "شاكر" (الأناضول)

وأكد أن أهالي البلدة وأصحاب المحلات بها يكنون محبة خاصة للغراب. وقال آقدوغان "شاكر بات جالب حظ بالنسبة إلينا، فهو يزورنا يوميا، ويتجول في البلدة على أكتافنا، وعندما يجوع يطرق بمنقاره زجاج واجهات المطاعم".