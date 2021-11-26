تشتهر مقاهي ومطاعم قرية “أيازيني” في ولاية “أفيون قره حصار” التركية، بتقديم وجبة إفطار مميزة تجذب السياح المحليين والأجانب. فما الذي يميز “الفطور الفريجاني” التاريخي في هذه القرية؟
لماذا يقبل السياح على ورش صناعة الفخار في نوشهير التركية؟
تحظى ورش صناعة الفخار بمنطقة "أفانوس" -في ولاية نوشهير وسط تركيا- بإقبال سياحي كبير.
وإلى جانب استمتاعهم بمشاهدة مراحل الإنتاج، يعيش السياح تجربة صناعة الفخار بأنفسهم عبر سماح أصحاب الورش لهم بممارسة ما يشاهدونه.
وفي حديثه للأناضول، قال شعبان طوبوز أحد الحرفيين المختصين بصناعة الفخار في "أفانوس" إن المنطقة لها تاريخ طويل من صناعة الفخار يقارب 5 آلاف عام.
وأضاف أن زوار المنطقة يعيشون تجربة صناعة الفخار بأنفسهم، حيث يشعرون بالسعادة إزاء ممارسة مهنة تقليدية كهذه.
بدوره، قال أبو بكر سوكان أحد زوار "أفانوس" إنه عاش تجربة صناعة الفخار في المنطقة، مبينا أنها وسيلة للترويح عن النفس أيضا عبر ملامسة الفخار وصنع أشكال مختلفة منه.
وأشاد سوكان بأهمية مهنة صناعة الفخار، واصفا إياها بـ"الفن الأصيل."
أما آلاء غوك، فقالت إنها أدركت مدى الجهد الذي يبذله حرفيو الفخار لصنع قطع فنية جميلة.
وأضافت أنها قصدت "أفانوس" لممارسة تجربة صناعة الفخار بنفسها.