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منوعات|تركيا

لماذا يقبل السياح على ورش صناعة الفخار في نوشهير التركية؟

صناعة الفخار في منطقة "أفانوس" إقبال سياحي على ورش صناعة الفخار
فخار "أفانوس" يحظى بإقبال سياحي (الأناضول)
26/11/2021

تحظى ورش صناعة الفخار بمنطقة "أفانوس" -في ولاية نوشهير وسط تركيا- بإقبال سياحي كبير.

وإلى جانب استمتاعهم بمشاهدة مراحل الإنتاج، يعيش السياح تجربة صناعة الفخار بأنفسهم عبر سماح أصحاب الورش لهم بممارسة ما يشاهدونه.

وفي حديثه للأناضول، قال شعبان طوبوز أحد الحرفيين المختصين بصناعة الفخار في "أفانوس" إن المنطقة لها تاريخ طويل من صناعة الفخار يقارب 5 آلاف عام.

"أفانوس" لها تاريخ طويل في صناعة الفخار يقارب 5 آلاف عام (الأناضول)

وأضاف أن زوار المنطقة يعيشون تجربة صناعة الفخار بأنفسهم، حيث يشعرون بالسعادة إزاء ممارسة مهنة تقليدية كهذه.

صناعة الفخار في منطقة "أفانوس" إقبال سياحي على ورش صناعة الفخارالسياح يشعرون بمتعة تجربة صناعة الفخار في "أفانوس" بأنفسهم (الأناضول)

بدوره، قال أبو بكر سوكان أحد زوار "أفانوس" إنه عاش تجربة صناعة الفخار في المنطقة، مبينا أنها وسيلة للترويح عن النفس أيضا عبر ملامسة الفخار وصنع أشكال مختلفة منه.

صناعة الفخار في منطقة "أفانوس" إقبال سياحي على ورش صناعة الفخارآلاء غوك تقول إنها قصدت "أفانوس" لممارسة تجربة صناعة الفخار بنفسها (الأناضول)

وأشاد سوكان بأهمية مهنة صناعة الفخار، واصفا إياها بـ"الفن الأصيل."

أما آلاء غوك، فقالت إنها أدركت مدى الجهد الذي يبذله حرفيو الفخار لصنع قطع فنية جميلة.

صناعة الفخار في منطقة "أفانوس" إقبال سياحي على ورش صناعة الفخارصناعة الفخار وسيلة للترويح عن النفس أيضا عبر ملامسة الفخار وصنع أشكال مختلفة منه (الأناضول)

وأضافت أنها قصدت "أفانوس" لممارسة تجربة صناعة الفخار بنفسها.

المصدر : وكالة الأناضول

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