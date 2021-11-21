كأنها إعصار.. مصريون يرصدون لحظة وصول عاصفة ترابية لمحافظة الفيوم

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة وصول عاصفة ترابية لمحافظة الفيوم (بإقليم شمال الصعيد)، وقالوا إنها تشبه الإعصار بسبب ضخامة حجمها وكثافتها.

وأظهر مقطع نشرته صفحة الجزيرة – مصر على فيسبوك مشهد وصول العاصفة ويمكن مشاهدته في الفيديو الرئيسي.

كما أظهرت مواقع التواصل العديد من المقاطع التي تبين توقف السيارات على الطريق وسط حالة من الصدمة سادت بين المارة وتحذيرات من التعرض لها.

وأبدى ناشطون مخاوفهم من حجم العاصفة التي بدت كأنها حائط ضخم لا يظهر ما وراءه.

ووصفت صفحة وليدة ثانية بثانية المشهد بأنه مرعب، في تعليق على مقطع للعاصفة من الفيوم مدخل أبشواي السياحي.

وتاليا بعض المقاطع التي تم رصدها للحظة وصول العاصفة: