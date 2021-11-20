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البث الحي
منوعات|تركيا

ميداس.. قطة تركية بـ4 آذان تحصد شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي

20/11/2021

أصبحت القطة "ميداس" النادرة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة التركية أنقرة بفضل آذانها الأربعة.

وقالت التركية جانيس دوشمجي إنها عثرت على القطة في إحدى الحدائق عندما كانت صغيرة.

"ميداس".. قطة بأربع آذان تحصد شهرة واسعة في أنقرة - المصدر: وكالة الأناضول التركيةالمواطنة التركية جانيس دوشمجي عثرت على القطة في إحدى الحدائق العامة (الأناضول)

وأضافت -في حديث مع وكالة الأناضول التركية- أنها شعرت بالانفعال للوهلة الأولى عندما شاهدت أن القطة تمتلك 4 آذان، إلا أن انفعالها انقلب إلى محبة على الفور عندما حملتها في حضنها لأول مرة.

وقالت إنها أطلقت على القطة اسم "ميداس" (Midas) نسبة إلى ملك حضارة "فريجيا" القديمة، وأفادت دوشمجي أنها بدأت منذ شهر تعتني بالقطة البالغة 4 أشهر. ولفتت إلى أن الكثير من سكان الحي بدؤوا يزورونها بكثرة بهدف رؤية ميداس.

"ميداس".. قطة بأربع آذان تحصد شهرة واسعة في أنقرة - المصدر: وكالة الأناضول التركيةكثير من سكان الحي بدؤوا يزورون دوشمجي بكثرة لرؤية القطة ميداس (الأناضول)

وقالت إنها فتحت حسابا لـ"ميداس" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة قطتها النادرة، وأشارت أن معظم متابعيها من خارج تركيا.

وذكرت دوشمجي أن الحساب حظي باهتمام وتفاعل كبيرين منذ بدايته، ووصل عدد متابعيه إلى 19 ألفا في الأسبوع الأول، و75 ألفا خلال شهر.

"ميداس".. قطة بأربع آذان تحصد شهرة واسعة في أنقرة - المصدر: وكالة الأناضول التركيةالقطة النادرة "ميداس" أصبحت من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا (الأناضول)

من جانبه، أفاد رشاد نوري أرسلان -الطبيب البيطري الخاص بميداس- أنه تفاجأ كثيرا عندما شاهد القطة للمرة الأولى، وأنه من النادر مصادفة طفرة وراثية كهذه.

"ميداس".. قطة بأربع آذان تحصد شهرة واسعة في أنقرة - المصدر: وكالة الأناضول التركيةرشاد نوري أرسلان الطبيب البيطري الخاص بميداس قال إنه من النادر مصادفة طفرة وراثية كهذه (الأناضول)

 

"ميداس".. قطة بأربع آذان تحصد شهرة واسعة في أنقرة - المصدر: وكالة الأناضول التركيةسرعة نمو ميداس طبيعية مثل سائر القطط الأخرى، وتتمتع بصحة جيدة جدا (الأناضول)

وأوضح الطبيب البيطري أن سرعة نمو ميداس طبيعية مثل سائر القطط الأخرى، وأنها تتمتع بصحة جيدة جدا.

"ميداس".. قطة بأربع آذان تحصد شهرة واسعة في أنقرة - المصدر: وكالة الأناضول التركيةجنكيز دوشمجي -زوج جانيس- قال إن القطة تتمتع بصداقة كبيرة مع كلبة العائلة "سوزي" (الأناضول)

بدوره، قال جنكيز دوشمجي -زوج جانيس- إن القطة تتمتع بصداقة كبيرة مع كلبة العائلة "سوزي"، وإنهما يحبان بعضهما البعض.

المصدر : وكالة الأناضول

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Published On 7/11/2021
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