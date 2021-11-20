أصبحت القطة "ميداس" النادرة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة التركية أنقرة بفضل آذانها الأربعة.

وقالت التركية جانيس دوشمجي إنها عثرت على القطة في إحدى الحدائق عندما كانت صغيرة.

المواطنة التركية جانيس دوشمجي عثرت على القطة في إحدى الحدائق العامة (الأناضول)

وأضافت -في حديث مع وكالة الأناضول التركية- أنها شعرت بالانفعال للوهلة الأولى عندما شاهدت أن القطة تمتلك 4 آذان، إلا أن انفعالها انقلب إلى محبة على الفور عندما حملتها في حضنها لأول مرة.

وقالت إنها أطلقت على القطة اسم "ميداس" (Midas) نسبة إلى ملك حضارة "فريجيا" القديمة، وأفادت دوشمجي أنها بدأت منذ شهر تعتني بالقطة البالغة 4 أشهر. ولفتت إلى أن الكثير من سكان الحي بدؤوا يزورونها بكثرة بهدف رؤية ميداس.

كثير من سكان الحي بدؤوا يزورون دوشمجي بكثرة لرؤية القطة ميداس (الأناضول)

وقالت إنها فتحت حسابا لـ"ميداس" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة قطتها النادرة، وأشارت أن معظم متابعيها من خارج تركيا.

وذكرت دوشمجي أن الحساب حظي باهتمام وتفاعل كبيرين منذ بدايته، ووصل عدد متابعيه إلى 19 ألفا في الأسبوع الأول، و75 ألفا خلال شهر.

القطة النادرة "ميداس" أصبحت من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا (الأناضول)

من جانبه، أفاد رشاد نوري أرسلان -الطبيب البيطري الخاص بميداس- أنه تفاجأ كثيرا عندما شاهد القطة للمرة الأولى، وأنه من النادر مصادفة طفرة وراثية كهذه.

رشاد نوري أرسلان الطبيب البيطري الخاص بميداس قال إنه من النادر مصادفة طفرة وراثية كهذه (الأناضول)

سرعة نمو ميداس طبيعية مثل سائر القطط الأخرى، وتتمتع بصحة جيدة جدا (الأناضول)

وأوضح الطبيب البيطري أن سرعة نمو ميداس طبيعية مثل سائر القطط الأخرى، وأنها تتمتع بصحة جيدة جدا.

جنكيز دوشمجي -زوج جانيس- قال إن القطة تتمتع بصداقة كبيرة مع كلبة العائلة "سوزي" (الأناضول)

بدوره، قال جنكيز دوشمجي -زوج جانيس- إن القطة تتمتع بصداقة كبيرة مع كلبة العائلة "سوزي"، وإنهما يحبان بعضهما البعض.