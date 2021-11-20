خلال مهامهم الفضائية.. لماذا يزداد طول رواد الفضاء؟ ولماذا تصبح عضلة القلب أصغر؟

ذكرت الخبيرة في طب الفضاء الألمانية برجيتا جانزه أن طول رواد الفضاء يزداد خلال مهامهم الفضائية بسبب انعدام الجاذبية.

وقالت جانزه، وهي أستاذة في جامعة زارلاند في مدينة هومبورغ بولاية زارلاند الألمانية، إن أقراص العمود الفقري تتمدد، ويزداد طول الإنسان في المتوسط 5 سنتيمترات ونصف خلال أول 24 ساعة، وعندما يعود إلى الأرض يرجع إلى طوله الأصلي.

وتتابع جانزه من كثب مهمة تستمر 6 أشهر يقوم بها رائد فضاء الألماني ماتياس ماور (51 عاما)على متن محطة الفضاء الدولية.

رائد الفضاء الألماني ماتياس مورير يلقي كلمة في مؤتمر صحفي قبل مهمته في محطة الفضاء الدولية (الفرنسية)

وذكرت جانزه أن هناك تغييرا آخر قصير المدى يحدث في جسم رواد الفضاء، هو نزوح السوائل في الجسم نحو الجزء العلوي والرأس. وقالت الخبيرة، التي عملت سابقا في مركز الفضاء الألماني بكولونيا، إن هذا "يؤدي إلى تبول 5.1 لترات من الماء في أول 24 ساعة، ويصبح الوجه ممتلئا للغاية وتصبح الساقان نحيفتين جدا"، موضحة أن الجاذبية عادة ما تسحب المياه إلى الساقين، لكن مع انعدامها لا يحدث ذلك.

وذكرت جانزه أن العضلات تتدهور على المدى الطويل بسبب عدم استخدامها في ظل انعدام الجاذبية، وقالت إن "الحركة من مكان إلى آخر في الفضاء لا تتطلب سوى دفع جسم ثقيل"، مضيفة أن عضلة القلب تصبح أصغر أيضا.

وأوضحت أن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية يمارسون لذلك تدريبات بدنية لمدة ساعتين ونصف يوميا، مشيرة إلى أن الرواد يستخدمون في التدريبات دراجة ثابتة مثبت فيها أحذية على الدواسات، إلى جانب جهاز تمارين القوة وجهاز مشي يربط به رائد الفضاء نفسه بأشرطة مطاطية.

رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية يمارسون تدريبات بدنية على مدى ساعتين ونصف يوميا (الفرنسية)

وفي المقابل، أوضحت جانزه أنه في البعثات المستقبلية إلى المريخ، على سبيل المثال، لن يمكن اصطحاب هذه الأجهزة بسبب نقص المساحة، موضحة أنه يُجرى لذلك البحث عن طرق أخرى لمنع تقلص العضلات.

وذكرت جانزه أنها تعدّ حاليا أبحاثا عن التحفيز الكهربائي بالتعاون مع مجموعة دولية، وقالت "إذا تم تحفيز العضلات بالكهرباء، فقد لا يحتاج الإنسان إلى كثير من التدريب"، موضحة أن هذا سيوفر أيضا مساحة كبيرة على متن سفينة الفضاء.

ومن المقرر أن يشارك 16 رائد فضاء في هذه التجربة على متن محطة الفضاء الدولية في السنوات المقبلة.