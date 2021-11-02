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منوعات|ليبيا

ليبي يشتري أغلى صقر في المنطقة العربية بقيمة 450 ألف دولار

ليبي يشتري أغلى صقر في المنطقة العربية بقيمة
سعر الصقر يعتبر الأغلى في الوطن العربي (مواقع التواصل)
2/11/2021

اشترى ليبي صقرا بقيمة 450 ألف دولار ويعرف بالليبية المحلية باسم "أبحرية"، وهو نوع نادر من الصقور، بعد صيده جنوب مدينة طبرق بالقرب من بئر الدويدار وبسعر محلي يبلغ مليونين و250 ألف دينار ليبي.

وقال الليبي محمد السعداوي إن سعر الصقر يعتبر الأغلى في الوطن العربي، بحكم متابعته لمجال الطيور بالخليج، وقال في تصريحات صحفية محلية إن مقاس الطائر 16*16، ووزنه 1250 غرامًا، ولون الريش من جهة الصدر أبيض، وهذا ما يميز الطائر.

ونشر الليبي مقاطع فيديو عديدة للصقر عبر حسابه على موقع فيسبوك والاحتفال بالحصول عليه وسط فرحة قبيلته.

 

المصدر : وكالة سند

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