تحولت لمزار سياحي.. الغبار يغطي جزيرة لابالما مع استمرار سريان الحمم البركانية

مجرى الحمم البركانية المنزلقة من أعلى الجبل إلى أسفل يجذب عشاق المغامرات لمشاهدتها

تحولت جزيرة لابالما إلى مزار سياحي، حيث تُخصص الفنادق والعقارات الموجودة هناك ما يقرب من 15% من سعتها للأجانب الذين يعشقون مشاهدة الحمم البركانية، بحسب ما نقله الموقع المحلي "إلبايس" (elpais) الإسباني.

وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية تراقب تطور تدفق الحمم البركانية في جزيرة لابالما (الفرنسية)

وأضاف أن باقي السعة مخصصة للمتضررين من السكان المحليين في لابالما، ومع ذلك فإن طلبات الحجز من خارج البلاد تتكرر بشكل يومي مما يدفعهم أحيانا لرفض كثير منها.

ووثقت مقاطع فيديو -التقطت بالتصوير الجوي- غمر جزيرة لابالما بالغبار الكثيف، وذلك بالتزامن مع استمرار سريان الحمم البركانية، بالمنطقة التي تحولت إلى مزار سياحي في الوقت الحالي.

وتقع جزيرة "لابالما" (La Palma)‏ في المحيط الأطلسي، وهي إحدى جزر الكناري في إسبانيا. ومدينتها الأساسية هي سانتا كروث دي لابالما.

ونشرت قناة معهد الجيولوجيا والتعدين الإسباني مجموعة المقاطع التي وثقت المشهد، والذي ظهر خلالها الغبار واضحا وكثيفا على جانبي مجرى الحمم البركانية المنزلقة من أعلى الجبل إلى أسفل.