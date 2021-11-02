Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|أوروبا

الكاميرا تلتقط لحظة غفوة بايدن في قمة المناخ وترامب يعلّق

ترامب: ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية لديه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمّته، أثناء المؤتمر ذاته.

الكاميرا تلتقط لحظة غفوة بايدن في قمة المناخ
بايدن نائما خلال حديث ناشط حقوقي عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (مواقع التواصل)
2/11/2021

التقطت الكاميرات، أمس الاثنين، لحظة غفوة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الأسكتلندية.

وبدا بايدن نائما خلال حديث ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولم يفوّت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الفرصة لانتقاد خلفه معتبرا إياه "لا يؤمن في الحقيقة بقضية التغيرات المناخية".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب قال في بيان له "لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات عن الاحتباس العالمي الكاذب.. ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية لديه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمّته، أثناء المؤتمر ذاته".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

تفاصيل مدهشة.. تعرف على أسرار ساعات جوزيف ستالين

ما لا يعرَف كثيرا عن تاريخ ساعات هاميلتون التي قدمتها أميركا للاتحاد السوفياتي في خضم الحرب العالمية الثانية، هو تأثيرها على صناعة الساعات السوفياتية، إذ جعلت ستالين يرغب بإنتاج الروس ساعاتهم الخاصة.

Published On 22/4/2021
مبنى قصر الإليزيه بباريس.

طرائف ونوادر دبلوماسية.. جبنة ملكة بريطانيا وزيارة كلينتون الليلية

الاهتمامات الخاصة بجاك شيراك في اليابان، وزيارة عائلة كلينتون إلى متحف اللوفر بعد منتصف الليل، من ضمن العديد من الطرائف والمواقف الغريبة التي شهدها الرئيس السابق لقسم البروتوكول في قصر الإليزيه.

Published On 14/10/2021
المزيد من منوعات

بدون كمامة.. جونسون يلحق ببايدن في غفوة قمة المناخ بغلاسكو

ليبي يشتري أغلى صقر في المنطقة العربية بقيمة 450 ألف دولار

ليبي يشتري أغلى صقر في المنطقة العربية بقيمة

تحولت لمزار سياحي.. الغبار يغطي جزيرة لابالما مع استمرار سريان الحمم البركانية

طولها 350 مترًا ولا تشاهد الشمس إلا ساعة واحدة.. ما قصة حفرة الثلج الغامضة في كردستان العراق؟

الأكثر قراءة

ميديابارت: في رحلة سرية مع ابنها.. الرهينة الفرنسية السابقة التي أسلمت تعود إلى مالي

French President Macron welcomes aid worker Sophie Petronin near Paris

سببت أزمة مع واشنطن.. بالفيديو- الجزيرة نت تعرض أسرار وكواليس صناعة الغواصات الفرنسية

إثيوبيا تحت الطوارئ.. مقاتلو تيغراي يهددون باقتحام أديس أبابا وآبي يصرح: محاولات جعلنا مثل ليبيا وسوريا ستفشل

أنباء عن توافق قريب بالسودان.. ترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة وحمدوك يتمسك بشروطه