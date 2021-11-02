الكاميرا تلتقط لحظة غفوة بايدن في قمة المناخ وترامب يعلّق

ترامب: ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية لديه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمّته، أثناء المؤتمر ذاته.

التقطت الكاميرات، أمس الاثنين، لحظة غفوة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الأسكتلندية.

وبدا بايدن نائما خلال حديث ناشط حقوق الإنسان، إيدي ندوب، عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

ولم يفوّت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الفرصة لانتقاد خلفه معتبرا إياه "لا يؤمن في الحقيقة بقضية التغيرات المناخية".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترامب قال في بيان له "لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات عن الاحتباس العالمي الكاذب.. ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية لديه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمّته، أثناء المؤتمر ذاته".