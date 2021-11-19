المؤشرات ترجح أنه على المدى البعيد ستحدث تغيرات عميقة وقد يجد المزارعون في شمال أوروبا أن بإمكانهم زراعة المحاصيل الغذائية التي كانت تزرع عادة في الجنوب، وقد يغزو طبق بولينتا الإيطالي ألمانيا

تفخر بلدان أوروبية من أبرزها إيطاليا وفرنسا بفنون الطبخ الخاصة بها، وتغار على القواعد التي تحرس التقاليد المتعلقة بها، وقد منح برلمان مدينة تولوز الفرنسية جبن روكفور (Roquefort)، أكثر أنواع الجبن الأزرق شهرةً، حماية خاصة في عام 1550.

برلمان مدينة تولوز الفرنسية منح جبن روكفور، أكثر أنواع الجبن الأزرق شهرةً حماية خاصة عام 1550 (غيتي)

ويُنظر تقليديا إلى كون مصدر المنتج الغذائي تمت زراعته في مكان ما مشهور على أنه ضمان لجودته، لكن تغير المناخ قد يغير ذلك، وفق تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" (Economist).

انظر على سبيل المثال إلى طبق بولينتا (polenta) الإيطالي الشهير الذي يحضّر من دقيق الذرة، والذي قد يضطر الطباخون الإيطاليون إلى استيراد الذرة من بلدان أخرى لصنعه عند انخفاض محصول الذرة في بلدهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والطقس الجاف.

توقعات بانخفاض غلة القمح بشكل كبير إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع (غيتي)

انخفاض غلة القمح

وماذا عن القمح الصلب الذي ينمو بكثرة في أراضي البحر الأبيض المتوسط ​​ويستخدم في صناعة المعكرونة والخبز والكسكس؟

تشير التوقعات إلى أن غلة القمح ستنخفض بشكل كبير في تلك المناطق إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع.

عشاق معكرونة السباغيتي أيضا ينتباهم القلق بشأن مستقبلها في ضوء تغير المناخ (بيكسابي)

قلق عشاق المعكرونة

فهل يعني ذلك أن على عشاق معكرونة السباغيتي القلق بشأن مستقبلها؟ غابرييل كولا، الباحثة في جامعة ميلانو (Milan University) الإيطالية، متفائلة بأن ذلك لن يحدث على المدى القصير.

وتقول "لا أرى أن المحاصيل الزراعية تواجه خطرا كبيرا، لأن مجال الزراعة تتوفر فيه المعرفة أكثر والقدرة من حيث الوسائل التكنولوجية، لذلك يمكنها دائمًا الاستجابة للتغيرات".

ويرى تقرير إيكونوميست أن زيادة الري يمكن أن تساعد في مقاومة آثار الجفاف، كما قد يقوم العلماء أيضًا بزراعة أنواع من المحاصيل قادرة على مقاومة تغير المناخ بشكل أفضل.

طبق بولينتا الإيطالي الشهير الذي يحضّر من دقيق الذرة، قد يغزو ألمانيا بسبب تغير المناخ (غيتي)

طبق بولينتا الإيطالي قد يغزو ألمانيا

لكن المؤشرات ترجح أنه على المدى البعيد ستحدث تغيرات عميقة في المحاصيل الزراعية. فإذا ارتفعت درجات الحرارة على نحو كبير، فقد يجد المزارعون في شمال أوروبا أن بإمكانهم زراعة المحاصيل الغذائية التي كانت تزرع عادة في الجنوب، وقد يغزو طبق بولينتا الإيطالي ألمانيا، فيتعين على سكان الجنوب التكيف مع ذلك.