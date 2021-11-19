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منوعات|إنجلترا

إليك 6 طرق ترسل بها الملكة إليزابيث الثانية رسائل مشفرة لموظفيها

وفقا لعدد من الخبراء في شؤون العائلة الملكية، فإن الملابس التي تنتقيها الملكة إليزابيث الثانية تحمل رسائل خفية

عندما تستضيف اجتماعا وترغب بإنهائه تضغط الملكة على زر جرس سري لتنبه موظفيها لفتح الأبواب والسماح للضيوف بالخروج (الأوروبية)
19/11/2021

تعتمد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لغة خاصة مع طاقم موظفيها أثناء اللقاءات الرسمية، وترسل إشارات ورسائل مشفرة دون أن تنطق بأي كلمة أمام ضيوفها.

وتستعرض الكاتبة ماريسا لاليبرتي في تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" (readersdigest) الأميركية بعضا من تلك الإشارات السرية التي تتواصل عبرها الملكة مع موظفيها، فما هي؟ وما دلالاتها؟

1- نقل حقيبتها من ذراع إلى أخرى

إذا تصفحت يوما صور الملكة إليزابيث الثانية فقد تلاحظ أنها تقوم باستمرار بنقل حقيبتها إلى الذراع اليسرى أثناء المحادثة، لا يعني ذلك أنها متعبة من حمل الحقيبة، بل إنها تود من أحد من الموظفين أن يقاطع المحادثة وينهيها.

WINDSOR, ENGLAND - JULY 13: Britain's Queen Elizabeth II awaits the arrival of U.S. President Donald Trump at Windsor Castle on July 13, 2018 in Windsor, England. Her Majesty welcomed the President and Mrs Trump at the dais in the Quadrangle of the Castle. A Guard of Honour, formed of the Coldstream Guards, gave a Royal Salute and the US National Anthem was played. The Queen and the President inspected the Guard of Honour before watching the military march past. The President and First Lady then joined Her Majesty for tea at the Castle. (Photo by Richard Pohle - WPA Pool/Getty Images)إذا نقلت الملكة إليزابيث الثانية حقيبتها إلى الذراع اليسرى أثناء المحادثة فإنها تود من أحد من الموظفين أن يقاطع المحادثة وينهيها (غيتي إيميجز)

2- وضع حقيبة اليد على الطاولة

تقول الكاتبة إن الملكة إليزابيث الثانية لا تستغني أبدا عن حقيبتها حتى في حفلات العشاء الرسمية، ويقال إنها تحتفظ بعلّاقة معدنية لوضع الحقيبة أسفل الطاولة.

ووفقا لصحيفة ديلي تلغراف (The Daily Telegraph)، إذا أخذت الملكة الحقيبة من العلّاقة ووضعتها فوق الطاولة فإن ذلك يدل على رغبتها في إنهاء الوجبة في غضون 5 دقائق على أقصى تقدير.

3- وضع حقيبة اليد على الأرض

عندما تضع الملكة إليزابيث الثانية حقيبة يدها على الأرض فإن ذلك يدل حسب صحيفة ديلي تلغراف على أنها لا تستمتع بالمحادثة وتأمل أن تأتي مساعدتها لإنقاذها.

4- لف خاتم الزواج

نادرا ما تظهر الملكة إليزابيث الثانية من دون قفازاتها، لكن إذا فعلت ذلك فقد تلاحظ أنها تقوم بلف خاتم الزواج حول أصبعها، ويقول المؤرخ الملكي هوغو فيكرز لصحيفة "ديلي إكسبرس" (Daily Express) إن تلك الحركة هي إشارة إلى موظفيها بأنها ترغب في إنهاء المحادثة، وعندها يأتي أحد الموظفين لتنفيذ رغبتها.

نادرا ما تظهر الملكة إليزابيث الثانية من دون قفازاتها لكن إذا فعلت فقد تلاحظ تقوم بلف خاتم الزواج حول أصبعها وهذا يعني رغبتها بإنهاء المحادثة (رويترز)

5- الضغط على زر سري

عندما تستضيف اجتماعا رسميا في قصر باكنغهام وترغب بإنهائه تضغط الملكة على زر جرس سري لتنبه موظفيها لفتح الأبواب والسماح للضيوف بالخروج، وفقا لما كشفت عنه مجلة "بيبول" (People).

US President Barack Obama (L) and his wife Michelle (R) meet Britain's Queen Elizabeth II (C) during an audience at Buckingham Palace in central London, on April 1, 2009. US President Barack Obama visited Queen Elizabeth II at Buckingham Palace on Wednesday while his in London for the G20 summit. Obama and wife Michelle were hosted by the queen for a meeting, the day before the crunch summit on tackling the world economic crisis. AFP PHOTO/John Stillwell/WPA POOL (Photo by JOHN STILLWELL / POOL / AFP)ارتداء الملكة (وسط) دبوسا مزخرفا أهداها إياه باراك أوباما كان رسالة مشفرة للرئيس ترامب عندما زارها في لندن بحسب الخبراء (الفرنسية)

6- انتقاء الملابس والإكسسوارات

وفقا لعدد من الخبراء في شؤون العائلة الملكية، فإن الملابس التي تنتقيها الملكة إليزابيث الثانية تحمل بدورها رسائل خفية، فخلال استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2017 ارتدت قبعة بدت ألوانها مشابهة بشكل لافت لعلم الاتحاد الأوروبي.

ورأى كثيرون أن ارتداء الملكة دبوسا مزخرفا أهداها إياه باراك أوباما كان رسالة مشفرة للرئيس ترامب عندما زارها في لندن.

المصدر : ريدرز دايجست

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