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منوعات|إمارات عربية متحدة

كواليس ظهور "علاء الدين" يتجول على بساط سحري طائر في دبي

رائج الإمارات فيديو كواليس ظهور علاء الدين وهو يتجول على بساط سحري طائر في دبي ويبهر المارّة
ما فعله صانع المحتوى الأميركي مارك داتون فاجأ المارة وأصاب بعضهم بالدهشة (مواقع التواصل)
18/11/2021

 

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لرجل يتجول في دبي بالإمارات على بساط سحري طائر، على غرار شخصية علاء الدين الأسطورية.

وشارك صانع المحتوى الأميركي مارك داتون المعروف باسم "رايز" -أمس الأربعاء- على قناة "يوتيوب" (Youtube) الخاصة به مقطع فيديو جديدا لكواليس العمل الذي صنعه، وفاجأ به المارة وأصاب بعضهم بالدهشة، في أثناء تحقيق حلمه بالتجول فوق بساط سحري في شوارع دبي.

وكان داتون قد نشر يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقطعا على يوتيوب، يظهر فيه وهو يتجول في دبي على لوح تزلج كهربائي بجهاز تحكم عن بعد، أعده خصيصا ليصبح شبه السجادة السحرية المرتبطة بشخصية "علاء الدين" الكرتونية.

وظهر الشاب الأميركي في الفيديو وهو يرتدي ملابس شبيهة إلى حد كبير بشخصية "ديزني" الشهيرة (علاء الدين).

وأعاد داتون مشاركة جزء من الفيديو على صفحته الشخصية بموقع "إنستغرام" (Instagram) مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وكتب عليه "تعال، وانضم إليّ في رحلة بساط سحري! إذا كان بإمكانك رؤيتها، يمكنك تحقيقها".

وأضاف "كانت هذه الفكرة تدور في رأسي لما يقرب من 8 أشهر، وتمكنا أخيرًا من تنفيذها. إذا استمتعت بالمشاهدة، من فضلك شارك الفيديو، وشكرا لكل من ساعد في جعل هذا ممكنا".

رائج الإمارات فيديو كواليس ظهور علاء الدين وهو يتجول على بساط سحري طائر في دبي ويبهر المارّةعلاء الدين يتجول في أحد أسواق دبي (مواقع التواصل )

ويذكر أن داتون كان قد نشر منتصف يوليو/تموز الماضي مقطع فيديو تشويقيا قصيرا لمتابعيه عن التجربة ذاتها التي قام بها، معلنا في ذلك الوقت عن نشرها قريبا.

المصدر : وكالة سند

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