فلسطينية تتخرج رفقة ابنتها بعد انقطاع 15 عاما ويمني يتخرج بعد توقفه 32 سنة

ليس للتعليم عمر محدد، وتحقيق حلم الدراسة الجامعية يحتاج إلى عزيمة، وهو ما فعلته الفلسطينية راوية عبد العال بعد الانقطاع عن التعليم 15 عاما، واليمني سعد محند سليمان بعد توقفه عن الدراسة 32 عاما، فقد عادا إلى مقاعد الدراسة الجامعية وحققا حلمهما.

تتخرج مع ابنتها

تحدثت السيدة الفلسطينية راوية عبد العال عن فرحتها بتخرجها من الجامعة الإسلامية في غزة، بعد انقطاعها عن التعليم مدة 15 عاما.

وقالت راوية التي درست تخصص الشريعة والقانون مع ابنتها في الجامعة -في مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع عبر المنصات- إن أهمية العلم في غزة، بلد الموت والشهادة، هي أهم رسالة لكل امرأة وفتاة.

وأضافت: "الدافع الكبير الذي شجعني لاستكمال مسيرة التعليم هي رغبتي في أن أكون قدوة لأولادي، كي يكونوا مجتهدين ويدركوا أن العلم ليست له نهاية"، مضيفة: "طموحي أن أصل لأعلى مراتب العلم".

ووجهت رواية رسالة إلى زوجات الشهداء بأن يستكملن حياتهن ويتعلمن لأجل أنفسهن أولا ولأجل أولادهن ثانيا، مرددة: "كوني قوية ولا تسمحي لشيء أن يضعفك".

وتحدثت عن شعورها بالدراسة رفقة ابنتها، فقالت: "ابنتي تدرس معي في الجامعة، وهو أجمل شعور ميزني بين كل الطالبات"، وظهرت معها في صور وثقها المصور الفلسطيني أسامة الكحلوت.

وعن تجربتها التعليم تزامنا مع تربية الأولاد، ذكرت أن "تربية الأبناء ليست سهلة مع التعليم، لكن كان عندي إرادة، وقدرت أن أوفق بين تربية أولادي والتعليم، والحمد لله ربيت 7 أبناء".

تخرج بعد التوقف 32 عاما

ووثق المصور اليمني محمد باقحوم لحظة تخرج سعد محند سليمان، وحصوله على البكالوريوس في القانون من جامعة حضرموت، بعد توقفه عن الدراسة 32 عاما، منذ انتهائه من الثانوية عام 1989.

لحظة تخرج سعد محند سليمان وحصوله على البكالوريوس في القانون من جامعة حضرموت (مواقع التواصل)

وعلق باقحوم على الصورة المنشورة على حسابه الرسمي في فيسبوك، "أجبرتني هذه اللحظة على التقاط هذه الصورة "، وأكد: "اطلب العلم من المهد إلى اللحد، التعليم ليس له عمر محدد، وتحقيق الحلم يحتاج منا فقط إلى عزيمة وهمة".

وشارك عميد كلية التعليم المفتوح عادل معلي في منشور على حسابه الرسمي بتويتر، صورا للحظة التخرج، قائلا: "الخريج سعد محند سليمان محند الجدحي، تخرج من كلية التعليم المفتوح، بكالوريوس قانون عن بعد، من مديرية قشن. ناضل وكافح لينال الشهادات العليا رغم كبر سنه، فهو يمثل العزيمة والإصرار والتحدي".

وأثنى ناشطون عرب ويمنيون على عزيمة الخريج، بالقول إن هذا ما يفترض أن تكون اليمن عليه، مشيرين إلى أن الأمل والكثير من العمل هما ما سينهض بالبلد الكسير، بحسب وصفهم.

لم تقف ظروف الحياة الصعبة التي واجهها “سعد محند سليمان الجدحي (53) عاما عائقا أمام حلمه بالتخرج من الجامعة.

الجدحي الذي يتحدر من مديرية قشن بـ #المهرة، من التخرج بشهادة بكالوريوس قانون من كلية التعليم المفتوح

وتخرج "الجدحي" من الثانوية في العام 1989

📸محمد باقحوم – عادل بن معيلي pic.twitter.com/egLMWo5TMP — قناة المهرية الفضائية (@AlmahriahTV) November 15, 2021

ورأى ناشطون أن الحرب جعلت من التعليم وتطوير الذات جهادا، وهو جهاد ضروري وفعل مقاومة لا يقل أهمية عن غيره.

وكتب آخرون أن التعليم لا عمر له، وهي حقيقة جسّدها سعد بحصوله على البكالوريوس وهو في عمر الخمسين، فالسن ليست عقبة عن مواصلة التعليم، والعمر مجرد رقم لا قيمة له أمام الأحلام والطموح.

لا عمر للتعليم؛ فالعلم هو الحياة والنور، حقيقة جسّدها المواطن سعد محند سليمان محند الجدحي بحصوله على درجة البكالوريوس من كلية التعليم المفتوح عن بعد بمحافظة المهرة، وهو في عمر الحمسين. pic.twitter.com/xeChTKDl1I — خالد العلواني (@Khaledalwaani) November 16, 2021

الاصرار و الجهد و الصبر والتحدي والهدف ..بل و كل معاني النجاح والعزيمه تحققت اليوم في هذه الشخصية المهريه العظيمه انه المحامي سعد محند سليمان الجدحي المهري – خريج بكلوريوس تخصص قانون ،فمبارك له هذا الانجاز العظيم ونسال الله له التوفيق والنجاح يارب ❤️. pic.twitter.com/X0maqFVTFQ — NaiF Al-Mahri 🇸🇦 (@Naif_alMhari) November 16, 2021

السن لا يمثل معضلة في مواصلة التعليم فهو مجرد رقم، ليس له قيمة أمام أحلامك وطموحك

الخريج سعد محند سليمان محند الجدحي بكالوريوس قانون من محافظة ⁧#ا⁦لمهرة⁩⁩ – قشن pic.twitter.com/lsVt1V1xol — عبدالله غالب يسهول المهري (@AbuhoorAlmahri) November 15, 2021