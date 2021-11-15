8 جزر بمنزلة ملاذ آمن ومثالي لتجديد الروح بعيدا عن الضوضاء اليومية.

تزايد الطلب منذ نهاية القيود المرتبطة بأزمة "كوفيد-19" على تأجير الجزر الخاصة، و"شهدنا ارتفاعا نسبته 30% إلى 40% في طلبات الاستفسار، ولم يكن الناس قط بهذه الحاجة إلى السفر"، كما يقول كريس كرولو، رئيس شركة سياحة خاصة، العام الماضي في مقابلة مع إذاعة "فرانس أنفو" الفرنسية.

إذا كان تحويل مكان قضاء عطلتك إلى فضاء خاص كليا قد يبدو أمرا بعيد المنال، فإن تحقيق هذا الحلم لا يبدو أمرا غير ممكن، فالأسعار تراوح بين سعر غرفة فندق عادية وفاتورة بـ5 أرقام، وهناك ما يناسب جميع الأذواق وكل الميزانيات.

وتستعرض صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية 8 أماكن؛ من جزر المالديف مرورا بالبرازيل وهندوراس وصولا إلى كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية، حيث العزلة التامة أمر ممكن في جميع أنحاء العالم.

جزيرة الطيور في بليز

جزيرة الطيور (Bird Island) جزيرة صغيرة خلابة تقع في قلب الشعاب المرجانية، وتوفر عزلة وخصوصية كاملتين تقريبا، مع العائلة أو مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء. وتشكل هذه الجزيرة المجهزة بـ4 غرف نوم و3 حمامات ملاذا آمنا مثاليا كما تستجيب المياه النقية وكذلك التأرجح فوق البيوت العائمة لتطلعات العملاء الباحثين عن ملاذ فريد.

أما لسكان الحواضر الباحثين عن التخلص من إزعاج وقلق مدنهم فقرية بالنسيا (Palencia) الواقعة جنوبي بليز لا تبعد سوى 20 دقيقة تقريبا عن المكان.

وسعر الليلة الواحدة في جزيرة الطيور يبدأ من 688 دولارا لليلة الواحدة لإقامة لا تقل عن 4 ليال.

جزيرة الطيور في بليز توفر عزلة وخصوصية كاملتين تقريبا (مواقع التواصل)

جزيرة جاباو الخاصة في البرازيل

تتميز جزيرة "جاباو" (Japao) بنباتاتها المورقة وهندستها العمرانية الفريدة، وتقع على بعد 160 كيلومترا غرب مدينة ريو دي جانيرو، وتوفر تجربة راقية لزوارها من خلال جولات بطائرات الهليكوبتر أو بالحبال المعلقة فوق الأشجار، فضلا عن دروس لتعلم ركوب الأمواج بخليج "إيلها غراندي" (Ilha Grande).

وسعر الليلة الواحدة في الجزيرة يبلغ 4054 دولارا لـ4 أشخاص.

جزيرة فوافا بجزر المالديف

أسماك شيطان البحر والسلاحف الخضراء وأنواع أخرى في انتظارك بهذه الجزيرة الخاصة التي تمتد على مساحة 500 متر مربع في قلب موقع "با أتول" (Baa Atoll) الذي صنفته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) محمية طبيعية.

وتشتهر جزيرة "فوافا" (Voavah) بشعابها المرجانية التي تعدّ من أغنى الشعاب في العالم، ولدى العملاء اختيار بين فيلّاتين على شاطئ البحر أو جناحين في فندق حيث سيسهر على راحتهم ما لا يقل عن 25 موظفا، ويبلغ سعر الليلة الواحدة بالجزيرة 45800 دولار.

جزيرة الأخ في الفلبين

في جزيرة الأخ (Brother Island) يوجد "الشاطئ الأشد بياضا" في منتجع "إل نيدو" (El Nido) بالفلبين. هكذا يتم تقديم هذه الجزيرة التي تحوي مناظر تسلب الألباب بأشجار نخيلها ومياهها الفيروزية مما يجعلها مكانا مثاليا لقضاء شهر العسل وملاذا لمحبي اليوغا، ولم لا؟ فهي مكان رائع لتنظيم حفل زواج أو قضاء إجازة بسيطة على الجانب الآخر من العالم.

يقدم المالك حزمة تشمل الاستخدام الحصري للجزيرة، فضلا عن التنظيف اليومي، ومعدّات الغطس، وممارسة رياضة ركوب القوارب الصغيرة من نوع كاياك.

هذا الملاذ الآمن مثالي لتجديد الروح بعيدا عن الضوضاء اليومية، ويبدأ سعر الليلة فيه من 395 دولارا لشخصين لليلتين على الأقل.

جزيرة "ليتيل ماجور سبوتس" في البهاما

"ليتيل ماجور سبوتس" (Little Majors Spot) جزيرة برية تبلغ مساحتها 40 هكتارًا، وفيها 3 شواطئ مخصصة حصريا للعملاء. وسواء من الأرجوحة أو من صالون بقلب الحديقة يستطيع المستأجرون الاستمتاع بمناظر خلابة للجزيرة بأكملها، وتستطيع المنازل المجهزة والعائمة المشيدة على دعائم قوية في الشاطئ استقطاب ما يصل إلى 8 سياح، ويبدأ سعر المبيت بالجزيرة من 2964 دولارا لليلة طوال مدة إقامة لا تقل عن 4 ليال.

جزيرة "فورت مورغان كاي" بهندوراس توفر تجربة استجمام فريدة من نوعها (مواقع التواصل)

جزيرة "فورت مورغان كاي" بهندوراس

جزيرة "فورت مورغان كاي" (Fort Morgan Cay) جزيرة خاصة قريبة من جزيرة "رواثان" (Roatan) في الساحل الشمالي لهندوراس، وتمنح تجربة استجمام فريدة من نوعها، ففضلا عن الوجبات اليومية وجلسات اليوغا والتجديف بقوارب الكاياك، يوفر ملاكها أنشطة إضافية غير اعتيادية للسياح مثل سهرات الشهب النارية وقاذفي النار والتماثيل الرملية التي يمكن الاستمتاع بها من خلال الحجز قبل شهر من القدوم.

ويبدأ سعر الليلة الواحدة في الجزيرة من 271 دولارا لمدة إقامة لا تقل عن 4 ليال.

جزيرة "أوتر بانكس" في كارولينا الشمالية الأميركية

في جزيرة "أوتر بانكس" (Outer Banks) ستضمن انعزالك التام عن العالم، والسبب انعدام وجود شبكة واي فاي في هذه الجزيرة الخاصة التي لا يمكن الوصول إليها سوى عبر القارب انطلاقا من خليج "راونوكي" (Roanoke).

الباحثون عن البساطة والعائلات أو الأزواج بإمكانهم الصيد أو الاستمتاع بمشاهدة شتى أنواع الطيور والسماء المرصعة بالنجوم عند حلول الظلام في محمية الحياة البرية هذه.

ويبلغ سعر الليلة الواحدة في "أوتر بانكس" 716 دولارا لإقامة لا تقل عن 3 ليال.