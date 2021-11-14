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منوعات|تركيا

وادي لوتش في تركيا.. ألوان الخريف ونهر "دوراكاني" التركوازي يشكلان لوحات خلابة لعشاق التصوير

"وادي لوتش" في ولاية قصطمونو (شمالي تركيا) يرتدي ألوان الخريف (الأناضول)
14/11/2021

تزين "وادي لوتش" في ولاية قصطمونو (شمالي تركيا) بألوان الخريف التي رسمت مناظر خلابة.

هناك 4 قرى في محيط وادي لوتش تستقطب عشاق التصوير في الخريف (الأناضول)

ويتميز الوادي -الذي يبلغ عمقه في بعض الأماكن 1200 متر- بطبيعته البكر.

كما يتنوع غطاؤه النباتي، فضلا عن استضافته أنواعا عديدة من الحيوانات البرية.

"وادي لوتش" يطل بحلته الجميلة في فصل الخريف (الأناضول)

واكتسى الوادي الذي يمر منه نهر "دوراكاني" بألوان الخريف الساحرة التي شكلت مع اللون التركوازي لمياه النهر لوحات أخاذة.

وادي لوتش يتميز بتنوع غطائه النباتي (الأناضول)

وفي حديث للأناضول، قال المصور جبرائيل كلش إن الوادي يعد من الأماكن التي يطل فيها فصلا الربيع والخريف بأبهى حلة.

ألوان الخريف التي رسمت مناظر خلابة (الأناضول)

ونوه إلى أن الوادي يحوي الكثير من المناظر الرائعة التي يبحث عنها عشاق الطبيعة والتصوير.

"وادي لوتش" يتميز بطبيعته البكر (الأناضول)

وقال ظفر كجين، المقيم في قرية حميدلي في المنطقة، إن هناك 4 قرى في محيط الوادي تستقطب عشاق التصوير لا سيما في الخريف.

"وادي لوتش" يجذب أيضا هواة التخييم في الصيف (الأناضول)

وأشار إلى أن المنطقة تتميز بطبيعتها البكر ومناظرها الخلابة التي تجذب أيضا هواة التخييم في الصيف.

وادي لوتش يستضيف أنواعا عديدة من الحيوانات البرية (الأناضول)
المصدر : وكالة الأناضول

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