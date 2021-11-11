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منوعات|نيوزيلندا

موقف طريف لرئيسة وزراء نيوزيلندا على الهواء.. ماذا حدث؟

جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزلندا تتواصل مع مواطنيها عبر صفحتها على فيسبوك بشكل متواصل.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern Opens APEC CEO Summit
جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزلندا (غيتي)
11/11/2021

خلال بث مباشر عبر صفحتها على "فيسبوك" (Facebook)، تعرضت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا لموقف طريف، إذ قاطعتها ابنتها نيف (3 سنوات) وهي تنادي عليها؛ وردت رئيسة وزراء نيوزيلندا "من المفترض أن تكوني في السرير يا حبيبتي".

الموقف الذي نشرته رئيسة وزراء نيوزلندا على صفحتها، حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتخطى نصف مليون مشاهدة وأكثر من 13 ألف تعليق.

 

يذكر أن جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزلندا تتواصل مع مواطنيها عبر صفحتها على فيسبوك بشكل متواصل.

المصدر : وكالة سند

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