توماس قال إنه يعتقد أن الرجال الذين أتوا لاصطحابه عند الهبوط كانت رائحتهم مثل منظف الغسيل، وهو ما يعني على الأرجح أن "رائحتنا ليست بالضرورة بحالة جيدة"

قالت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية إن رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت -الذي أكمل لتوه 6 أشهر في الفضاء- وصل إلى كولونيا بألمانيا، حيث سيخضع لمدة 3 أسابيع من إعادة التأهيل البدني، فما هي رغباته؟

وكشف رجل الفضاء بعد أقل من 24 ساعة من هبوطه على الأرض عند عودته من محطة الفضاء الدولية أن ما تتوق إليه نفسه ملذات صغيرة بسيطة كسرير جيد وقهوة ووجبة إفطار ثم قطعة من الجبن.

بيسكيت قال إنه يحتاج بضع ساعات حتى يعتاد على الجاذبية مرة أخرى (الفرنسية)

وقال توماس "اعتقدت أن الرجال الذين أتوا لاصطحابنا من الهبوط كانت رائحتهم مثل منظف الغسيل، وهو ما يعني على الأرجح أن رائحتنا ليست بالضرورة بحالة جيدة".

وأضاف الرجل -الذي سيضطر للبقاء 3 أسابيع مع وكالة الفضاء الأوروبية- أنه يفكر بأخذ قسط من الراحة وإجازة صغيرة قبل أن يذهب إلى عائلته.

وأكد توماس بيسكيت أن المرة الثانية أقل صعوبة من الأولى، وقال إنه يحتاج بضع ساعات حتى يعتاد على الجاذبية مرة أخرى، مضيفا "أشعر بثقل بسيط، بمجرد رفع الهاتف أشعر وكأن رباطا مطاطيا يشده إلى أسفل".

توماس يتوق لملذات صغيرة بسيطة كسرير جيد وقهوة ووجبة إفطار ثم قطعة من الجبن (الفرنسية)

وأشاد رجل الفضاء بزملائه في الفريق، واعتبر أنهم أصبحوا "عائلته الكبيرة" خلال هذه الأشهر الستة التي قضوها معا في الفضاء، وقال "سنلتقي مرة أخرى، لأن الجميع خططوا للقدوم إلى فرنسا، لأنني ملأت آذانهم بالحديث عن فرنسا والجبن وما إلى ذلك".