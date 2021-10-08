يعرف طريق المنعطفات الجبلية الواصل بين بايبورت وطرابزون بأنه من الطرق الأكثر خطورة في العالم، وقد شيده السكان المحليون أثناء الاحتلال الروسي للمنطقة عام 1914

يستقطب طريق المنعطفات الجبلية "دره باشي"، والذي يصل بين محافظتي بايبورت وطرابزون في منطقة البحر الأسود شمال شرقي تركيا، عشاق المغامرات والطبيعة، خاطفًا ألبابهم بمناظره الطبيعية الفريدة ومنحنياته المقوّسة.

"دره باشي" واحد من أكثر الطرق تحديا ولهذا يحب عشاق الطبيعة والمغامرات زيارته (الأناضول)

ويعرف طريق المنعطفات الجبلية بأنه من "الطرق الأكثر خطورة في العالم" وقد جرى تشييده من قبل السكان المحليين أثناء الاحتلال الروسي للمنطقة عام 1914.

وتقع منعطفات طريق "دره باشي" على سفح جبل "صوغانلي" الذي يبلغ ارتفاعه 3500 متر، بين هاتين المحافظتين. وتبلغ مسافة المنعطفات قرابة 106 كيلومترات، وتعتبر أخطر من الطريق الشهير باسم "طريق الموت" في بوليفيا.





منحدرات شديدة

وساهم وقوع الطريق بمحاذاة منطقة البحر الأسود، التي تشهد انتشارًا للضباب والأمطار وحالات الانهيارات والثلوج، في جعل تلك المنعطفات الأخطر عالميًا.

طريق "دره باشي" يستقطب المحليين والأجانب (الأناضول)

وصنّف موقع "dangerous roads" الخاص بالتعريف بأكثر الطرق وعورة في العالم، منعطفات "دره باشي"، بأخطر طريق في العالم قبل 6 أعوام.

ويتكون الطريق من 13 منحنى جبليا حادا يمر عبر منحدرات شديدة، تجعل أمهر سائقي السيارات يجدون صعوبات في قيادة مركباتهم على هذا الطريق.

الطريق يتكون من 13 منحنى جبليا حادا يمر عبر منحدرات شديدة (الأناضول)

ظمأ الزوار للمغامرات

وقام أعضاء نادي "كمشخانه" التركي لتسلق الجبال والرياضات الطبيعية، بالسير على طريق "دره باشي" شديد الخطورة، والذي تحول السنوات الأخيرة إلى طريق يستقطب عشاق الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي والمغامرات المحليين والأجانب، لجماله الطبيعي الأخاذ ومنعطفاته الحادة التي تروي ظمأ الزوار للمغامرات.

طريق "دره باشي" يشتهر بمنعطفاته الجبلية الحادة (الأناضول)

ومن قرية "دوملو" في قضاء "أيدين تبه" بمحافظة بايبورت، انطلق 21 من محبي الطبيعة بالسيارة نحو طريق "دره باشي" الشهير بمنعطفاته الجبلية الحادة، والتي تعد الأخطر من نوعها في العالم، وتمكن من مواصلة مسيرته على الطريق رغم الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة، وقطع حوالي 15 كيلومترًا.

نادي "كمشخانه" التركي لتسلق الجبال والرياضات الطبيعية أدرج طريق دره باشي ضمن برنامجه (الأناضول)

وقال آق بولوت رئيس نادي "كمشخانه" التركي لتسلق الجبال والرياضات الطبيعية إن فريقه ينظم كل فترة زيارات متنوعة تشمل أخطر الطرق في العالم والوجهات السياحية الشهيرة، إلى جانب المناطق التي تشتهر بجمالها الطبيعي.

وذكر رئيس النادي، للأناضول، أن فريقه أدرج طريق المنعطفات الجبلية في "دره باشي" ضمن برنامجه هذا العام، لما يشتهر به من مناظر طبيعية فريدة ومنحنيات جبلية مقوّسة.

"دره باشي" أحد أكثر الطرق تحديًا في العالم (الأناضول)

مسرب واحد

وأضاف آق بولوت: على الرغم من الظروف الجوية القاسية، كانت رحلة لطيفة للغاية. يجذب هذا المكان الانتباه لأنه أحد أكثر الطرق تحديًا في العالم. نحن على الطريق السريع (D 915) الذي يعتبر من أصعب المسارات المستخدمة من قبل السائقين.

طريق "درة باشي" يعتبر صعبًا للغاية حتى على أمهر السائقين المتمرسين على القيادة (الأناضول)

وتابع: إن هذا الطريق يعتبر صعبًا للغاية حتى على أمهر السائقين المتمرسين على القيادة. من الصعب حقًا أن تمر مركبتان متقابلتان على الطريق. لا بد لإحدى المركبتين الانتظار عند أحد المنحنيات حتى تمر الأخرى. أنا في الواقع أوجه دعوة لجميع عشاق الطبيعة والمغامرات لزيارة هذا المكان الفريد والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وتجربة المغامرة.

ظروف جوية صعبة

ومن جانبها قالت فاطمة جبه جي، إحدى الرياضيات المشاركات في مسيرة السيارات على طريق "دره باشي"، إنها تمكنت من قطع المسار على الرغم من الظروف الجوية الصعبة.

عشاق الطبيعة يصرون على زيارة "دره باشي" رغم صعوبة الطقس وقساوة الظروف الجوية (الأناضول)

وتابعت لمراسل الأناضول: لقد كان نشاطًا ممتعًا للغاية. كما تعلم فإن طريق "دره باشي" واحد من أكثر الطرق تحديا وأخطرها في العالم. لهذا السبب أعتقد أنه من الأماكن التي يجب زيارتها من قبل عشاق الطبيعة والمغامرات.

بدورها، أوضحت إيلكنور أولجاي أن زيارتها هي الأولى إلى طريق "دره باشي" مشيرة إلى أنها تمكنت من السير على الطريق على الرغم من صعوبة الطقس والظروف الجوية القاسية.