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منوعات|سويد

كيميائي ألماني يستقبل خبر فوزه بجائزة نوبل أثناء تناول القهوة مع زوجته

بنجامين ليست: وصلتني المكالمة وأنا أتناول الإفطار مع زوجتي في المقهى، ظهر على شاشة الهاتف رقم من السويد، فنظرنا لبعضنا البعض وضحكنا باستغراب…

الحائز على نوبل للكيمياء بنجامين ليست وزوجته الدكتورة سابين كانا بالمقهى لحظة إعلان جائزة نوبل (مواقع التواصل)
7/10/2021

نشر حساب جائزة نوبل، عبر تويتر، صورة للعالم الألماني بنجامين ليست الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام، رفقة زوجته، أثناء قضاء العطلة في أمستردام.

وعلق الحساب على الصورة بالقول "تحياتنا من أمستردام! أرسل لنا الحائز على جائزة الكيمياء الجديدة بنجامين ليست هذه الصورة الشخصية له ولزوجته الدكتورة سابين ليست، في عطلة مباشرة بعد أن اكتشفوا الأخبار حول جائزة نوبل".

 

ونشر الحساب مقطعا صوتيا للحظة إخبار ليست بنبأ فوزه بالجائزة لهذا العام، والذي قال فيه "وصلتني المكالمة وأنا أتناول الإفطار مع زوجتي في المقهى، ظهر على شاشة الهاتف رقم من السويد، فنظرنا لبعضنا البعض وضحكنا باستغراب…".

وأضاف "كان ذلك عظيما، فقد كانت زوجتي إلى جانبي طوال هذه الأعوام، حينما أخذت الدكتوراه وحينما توصلت لهذا الاكتشاف، كانت تدعمني دائما، ثم الآن هي بجواري وأنا أتلقى مكالمة جائزة نوبل، كنت أنا وهي فقط، هذا عظيم".

 

 

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية قد أعلنت، صباح أمس، منح جائزة نوبل للكيمياء، لعام 2021، إلى بنيامين ليست رفقة زميله ديفيد دبليو ماكميلان، وذلك عن اكتشاف "لتطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".

المصدر : وكالة سند

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