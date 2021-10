كيميائي ألماني يستقبل خبر فوزه بجائزة نوبل أثناء تناول القهوة مع زوجته

نشر حساب جائزة نوبل، عبر تويتر، صورة للعالم الألماني بنجامين ليست الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام، رفقة زوجته، أثناء قضاء العطلة في أمستردام.

وعلق الحساب على الصورة بالقول "تحياتنا من أمستردام! أرسل لنا الحائز على جائزة الكيمياء الجديدة بنجامين ليست هذه الصورة الشخصية له ولزوجته الدكتورة سابين ليست، في عطلة مباشرة بعد أن اكتشفوا الأخبار حول جائزة نوبل".

Greetings from Amsterdam!

New chemistry laureate Benjamin List sent us this selfie of him and his wife Dr Sabine List on holiday right after they found out the news about his #NobelPrize.

Stay tuned for our interview with him coming soon! pic.twitter.com/lkWNz0B2iP

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021