كيميائي ألماني يستقبل خبر فوزه بجائزة نوبل أثناء تناول القهوة مع زوجته

بنجامين ليست: وصلتني المكالمة وأنا أتناول الإفطار مع زوجتي في المقهى، ظهر على شاشة الهاتف رقم من السويد، فنظرنا لبعضنا البعض وضحكنا باستغراب…

نشر حساب جائزة نوبل، عبر تويتر، صورة للعالم الألماني بنجامين ليست الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام، رفقة زوجته، أثناء قضاء العطلة في أمستردام.

وعلق الحساب على الصورة بالقول "تحياتنا من أمستردام! أرسل لنا الحائز على جائزة الكيمياء الجديدة بنجامين ليست هذه الصورة الشخصية له ولزوجته الدكتورة سابين ليست، في عطلة مباشرة بعد أن اكتشفوا الأخبار حول جائزة نوبل".

Greetings from Amsterdam! New chemistry laureate Benjamin List sent us this selfie of him and his wife Dr Sabine List on holiday right after they found out the news about his #NobelPrize. Stay tuned for our interview with him coming soon! pic.twitter.com/lkWNz0B2iP — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

ونشر الحساب مقطعا صوتيا للحظة إخبار ليست بنبأ فوزه بالجائزة لهذا العام، والذي قال فيه "وصلتني المكالمة وأنا أتناول الإفطار مع زوجتي في المقهى، ظهر على شاشة الهاتف رقم من السويد، فنظرنا لبعضنا البعض وضحكنا باستغراب…".

وأضاف "كان ذلك عظيما، فقد كانت زوجتي إلى جانبي طوال هذه الأعوام، حينما أخذت الدكتوراه وحينما توصلت لهذا الاكتشاف، كانت تدعمني دائما، ثم الآن هي بجواري وأنا أتلقى مكالمة جائزة نوبل، كنت أنا وهي فقط، هذا عظيم".

"To work with these amazing, happy and creative people; it's such a gift." We spoke to our newest #NobelPrize laureate Benjamin List about his work and the importance of his diverse and creative team. Take a listen: pic.twitter.com/sBmxqn3X8u — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

وكانت الأكاديمية الملكية السويدية قد أعلنت، صباح أمس، منح جائزة نوبل للكيمياء، لعام 2021، إلى بنيامين ليست رفقة زميله ديفيد دبليو ماكميلان، وذلك عن اكتشاف "لتطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".