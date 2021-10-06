حمزة كالكان: إعادة إحياء التراث الخاص بوادي فريغ التاريخي جعل الناس تقبل بشدة على تناول وجبة الإفطار الفريجاني.

تشتهر مقاهي ومطاعم قرية "أيازيني" في ولاية "أفيون قره حصار" التركية، بتقديم وجبة إفطار مميزة تجذب السياح المحليين والأجانب.





وتقع القرية بمنطقة وادي "فريغ" التاريخي في قضاء "إحسانية"، الذي يضم مستوطنات صخرية تاريخية، بالإضافة إلى "وادي الفضة" و"بحيرة إمره" و"المقابر المنحوتة".

الفطور الفريجاني بقرية أيازيني ممزوج بمنتجات محلية الصنع (الأناضول)

ويجذب "الإفطار الفريجاني" الممزوج بمنتجات محلية الصنع مثل النقانق والبسطرمة وكريمة أفيون ولبن الجاموس والخبز مع البطاطا المقلية، الزوار من كل مكان، لما يتمتع به من مذاق فريد.

أجبان محلية الصنع وكريمة أفيون ولبن الجاموس (الأناضول)

في حديثه للأناضول، قال نائب رئيس اتحاد الطهاة التركي حمزة كالكان إن وجبة الإفطار الخاصة بولاية أفيون قره شدت انتباه الكثيرين خلال السنوات الأخيرة، وأوضح أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في إعادة إحياء التراث الخاص بوادي "فريغ" التاريخي.

الزوار من كل مكان ينجذبون للإفطار لما يتمتع به من مذاق فريد (الأناضول)

وأوضح أن المنطقة تمتلك نكهة ومذاق الطهي الخاص بها والذي جعل الناس تقبل بشدة على تناول وجبة "الإفطار الفريجاني".

إقبال سياحي على قرية أيازيني بمنطقة "فريجيا" وسط غرب الأناضول (الأناضول)

وتقع منطقة "فريجيا" وسط غرب الأناضول، وقد استوطنها أناس سماهم اليونانيون "فريجي"، وهم الذين حكموا آسيا الصغرى بعد انهيار الإمبراطورية الحثية، وسيطروا على جزء كبير من الأراضي المعروفة بتركيا اليوم.