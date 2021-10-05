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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

شاهد.. عضو بالكونغرس الأميركي يحتفل راقصًا بعطل فيسبوك

أدريانو سباليات عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك (رويترز)
5/10/2021

نشر عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك أدريانو سباليات -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو له وهو يرقص مع سيدةٍ في أحد شوارع مدينة نيويورك.

وعلق سباليات على الفيديو "بما أن فيسبوك وإنستغرام متعطلان؛ سأنشر هذا الفيديو هنا".

المصدر : وكالة سند

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