على موقعهما الإلكتروني وضعتا قائمة بقرابة 300 عنوان كتاب، كل أبطالها فتيات ونساء مسلمات، وذلك بهدف نشر تمثيل النساء المسلمات من خلال الكتب، ووصلت عدد الكتب التي تبرعتا بها أكثر من ألف كتاب.
شاهد.. عضو بالكونغرس الأميركي يحتفل راقصًا بعطل فيسبوك
5/10/2021
نشر عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك أدريانو سباليات -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو له وهو يرقص مع سيدةٍ في أحد شوارع مدينة نيويورك.
Since Facebook and Instagram are down, I guess I’ll put this here. #facebookdown #whatsappdown pic.twitter.com/vOaBENbqCK
— Adriano Espaillat (@RepEspaillat) October 4, 2021
وعلق سباليات على الفيديو "بما أن فيسبوك وإنستغرام متعطلان؛ سأنشر هذا الفيديو هنا".
المصدر : وكالة سند