Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|جنوب أفريقيا

النحل يقتل عشرات طيور البطريق المهددة بالانقراض في جنوب أفريقيا

تعد جنوب أفريقيا موطن أكبر مستعمرات البطريق في العالم، لكن طيور البطريق الأفريقية أصبحت مهددة بالانقراض، وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

A modern-day emperor penguin. The prehistoric penguin found in 2006 in Waikato, New Zealand, was much larger. Photograph: Mark Mitchell/AP
63 بطريقا أفريقيا من الأنواع المهددة بالانقراض، عثر عليها نافقة بلسعات نحل على شاطئ بالقرب من كيب تاون (أسوشيتد برس)
5/10/2021

عثر على عشرات من طيور البطريق الأفريقية نافقة مؤخرا على شاطئ بلدة سيمون، على بعد 40 كيلومترا من مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، واكتشاف لدغات على أجسادها، والعثور على نحل ميت على الشاطئ.

ونقلت صحيفة "لوباريزيان" (leparisien) الفرنسية عن الدكتور ديفيد روبرتس الطبيب البيطري في مؤسسة جنوب أفريقيا لحماية الطيور الساحلية "سانكوب" (Sanccob)، قوله إن 63 بطريقا أفريقيا، من الأنواع المهددة بالانقراض، تم العثور عليها نافقة بلسعات نحل على شاطئ بالقرب من كيب تاون.

وأجرى فريق من الباحثين اختبارات أخرى للكشف عن أي أمراض محتملة أو مواد سامة قد تكون السبب في نفوق الطيور.

تنتج إناث النحل من البويضات المخصبة (بيكساباي)النحل يعدّ أيضا جزءا من النظام البيئي في جنوب أفريقيا، ومهاجمته للبطريق حدث نادر (بيكسابي)

حادث نادر

وأكد الدكتور روبرتس أن الحادث "نادر وغير عادي"، ويتعلق بأنواع مهددة بالانقراض، موضحا أن النحل يعدّ أيضا جزءا من النظام البيئي في هذه المنطقة، وهي حديقة وطنية.

وتعدّ جنوب أفريقيا موطنا لأكبر مستعمرات البطريق في العالم، لكن طيور البطريق الأفريقية أصبحت مهددة بالانقراض وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وقد تم رصد 13 ألف زوج فقط من هذه الطيور في جميع أنحاء العالم عام 2019، وهي توجد بالأساس في جنوب أفريقيا وناميبيا المجاورة.

المصدر : لوباريزيان

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad

في أميركا.. طالب يستعين بممثل شهير لإقناع معلمته بالغياب عن المدرسة

منصة تعبير.. مبادرة اجتماعية تمنح المجال لشباب تونس للتعبير عن تطلعاتهم

في هلسنكي.. قاعة للتنفيس عن الغضب معظم روادها من النساء

الأكثر قراءة

يوم اضطرب العملاق.. ما الذي عطّل فيسبوك وهل يتكرر ذلك مستقبلا؟

Facebook,Instagram And WhatsApp Experience Global Outage

ليبراسيون: الغواصات الأسترالية.. تحقيق يكشف كواليس صفقة القرن التي تحولت إلى كارثة القرن

F_This hand-out picture taken on July 30, 2003 released by the French Navy on February 16, 2009 shows a French ballistic nuclear submarine, the same kind of the "Triomphant", one

ماكرون يتطلع لإنهاء التوتر مع الجزائر ويتحدث عن "ثمن الاعتراف" بالحكام الجدد لأفغانستان

عرض عليه الخمر فاعتذر بلباقة.. كواليس حديث نور محمدوف وفيرغسون

حبيب نور محمدوف وفيرغسون (مواقع التواصل)