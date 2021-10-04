في أميركا.. طالب يستعين بممثل شهير لإقناع معلمته بالغياب عن المدرسة

المعلمة ردت برسالة بريدية قالت فيها إنها كانت منزعجة من لوك كثيرًا بسبب غيابه عن أداء الاختبار ولكنها سعيدة الآن.

استعان الطالب الأميركي لوك ستيفنز (16 عاما) بالممثل الأميركي لين مانويل ميراندا من أجل تقديم عذر مقنع لمعلمته عن سبب غيابه عن اختبار مادة التاريخ بالمدرسة.

الممثل لين مانويل ميراندا بجانب الطالب لوك لتقديم عذر مقنع لمعلمته عن سبب غيابه (مواقع التواصل)

ونشرت تامارا ستيفنز والدة الطفل مقطع فيديو أظهر مانويل ميراندا وهو يوجد داخل منزلها بجانب لوك، وبدأ في تسجيل رسالة مصورة للاعتذار إلى معلمة التاريخ.

وقال مانويل ميراندا في المقطع "أنا آسف، لا يمكن أن يكون في فصل التاريخ الأميركي الآن، لكنه معي.. سنراجع قانون الحقوق وأي شيء تريدنه قد نغطيه سويًا الآن".

When my son told his US History teacher that he wasn’t gonna be in class yesterday because @Lin_Manuel was having lunch at our home, she didn’t believe him. She does now! @FultonCoSchools @The_CHSKnights pic.twitter.com/0lcORmLmO2 — Tamara Stevens (@TWareStevens) September 30, 2021

وأضاف الممثل الحائز على جائزة إيمي "نحن نغطي الكثير منه في نحو ساعتين ونصف الساعة في هاملتون، لكننا سنناقش الأمر بالتفصيل الآن، لذلك لم يعد هذا وقتا ضائعًا".

وفي تغريدة أخرى، نشرت الأم رد المعلمة من خلال رسالة بريدية قالت فيها إنها كانت منزعجة من لوك كثيرًا بسبب غيابه عن أداء الاختبار ولكنها سعيدة الآن.

وأضافت "أخبروه أننا سوف نستخدم أغانيه في شرح محاضرة الغد.. هل يود أن يكون ضيفًا؟ شكرا جزيلا لإرسال هذا الفيديو.. أنا سعيدة للغاية الآن".