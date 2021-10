في أميركا.. طالب يستعين بممثل شهير لإقناع معلمته بالغياب عن المدرسة

استعان الطالب الأميركي لوك ستيفنز (16 عاما) بالممثل الأميركي لين مانويل ميراندا من أجل تقديم عذر مقنع لمعلمته عن سبب غيابه عن اختبار مادة التاريخ بالمدرسة.

ونشرت تامارا ستيفنز والدة الطفل مقطع فيديو أظهر مانويل ميراندا وهو يوجد داخل منزلها بجانب لوك، وبدأ في تسجيل رسالة مصورة للاعتذار إلى معلمة التاريخ.

وقال مانويل ميراندا في المقطع "أنا آسف، لا يمكن أن يكون في فصل التاريخ الأميركي الآن، لكنه معي.. سنراجع قانون الحقوق وأي شيء تريدنه قد نغطيه سويًا الآن".

When my son told his US History teacher that he wasn’t gonna be in class yesterday because @Lin_Manuel was having lunch at our home, she didn’t believe him. She does now! @FultonCoSchools @The_CHSKnights pic.twitter.com/0lcORmLmO2

— Tamara Stevens (@TWareStevens) September 30, 2021