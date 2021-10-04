رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

أحرجت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت مترجما خلال مؤتمر صحفي جمعها مع الرئيس العراقي برهم صالح في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة بغداد مساء أمس الأحد.

وقالت بلاسخارت لمترجمها "هل تترجم كلامي العربي؟"، بعد أن ترجم المترجم كلام بلاسخارات باللغة العربية، أمام الصحفيين على الرغم من بدء مبعوثة الأمم المتحدة كلامها في المؤتمر بالعربية.

وتسبب رد بلاسخارت في حرج للمترجم، الذي اضطر للاعتذار في المؤتمر الصحفي المعروض على الهواء مباشرة وأمام جمع من الصحفيين.

وشاركت رئيسة بعثة الأمم المتحدة مع الرئيس العراقي بالإشراف على المحاكاة الثالثة لعمليات الانتخابات، قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة الأحد القادم.