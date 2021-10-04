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منوعات|عراق

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق تحرج مترجما على الهواء

Iraq's President Barham Salih visits Iraq's Independent High Electoral Commission, in Baghdad
بلاسخارت خلال إلقائها كلمة وإلى جانبها الرئيس العراقي أمس في مقر المفوضية العليا للانتخابات (رويترز)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202110:59 PM (مكة المكرمة)

أحرجت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت مترجما خلال مؤتمر صحفي جمعها مع الرئيس العراقي برهم صالح في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة بغداد مساء أمس الأحد.

وقالت بلاسخارت لمترجمها "هل تترجم كلامي العربي؟"، بعد أن ترجم المترجم كلام بلاسخارات باللغة العربية، أمام الصحفيين على الرغم من بدء مبعوثة الأمم المتحدة كلامها في المؤتمر بالعربية.

وتسبب رد بلاسخارت في حرج للمترجم، الذي اضطر للاعتذار في المؤتمر الصحفي المعروض على الهواء مباشرة وأمام جمع من الصحفيين.

وشاركت رئيسة بعثة الأمم المتحدة مع الرئيس العراقي بالإشراف على المحاكاة الثالثة لعمليات الانتخابات، قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة الأحد القادم.

المصدر : وكالة سند

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