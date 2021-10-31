المدينة التي تصنف ضمن قائمة المدن الهادئة ينبغي أن تستوفي عددا من المعايير التي تشمل البيئة والبنية التحتية والحياة الحضرية والزراعة والضيافة.

ظهر مصطلح "المدينة الهادئة" أو "تشيتا لو" لأول مرة في إيطاليا في عام 1999، لينتشر في مختلف أنحاء العالم، وهو يعني المكان الهادئ البعيد عن الصخب والضوضاء. وتعتبر تركيا من بين البلدان التي تحظى فيها بعض المدن بالمقومات التي تجعل منها مدينة هادئة.

واستعرضت صحيفة "ملييت" (milliyet) التركية قائمة بأبرز "المدن الهادئة" التي يجب عليكم زيارتها في تركيا.

وذكرت الصحيفة أن المدينة التي تصنف ضمن قائمة المدن الهادئة ينبغي أن تستوفي عددا من المعايير التي تشمل البيئة والبنية التحتية والحياة الحضرية والزراعة والضيافة.

شاشات-أرتوين تتميز بطلتها على البحر الأسود بطبيعتها الساحرة وغاباتها (الصحافة التركية)

شاشات-أرتوين

تتميز هذه المنطقة المطلة على البحر الأسود بطبيعتها الساحرة وخضرتها ومنازلها الخشبية، والجبال والغابات.

بارشمبا-أوردو

تم إدراج بارشمبا على قائمة "المدن الهادئة" عام 2010، وهي تقع على شريط ساحلي بطول 40 كيلومترًا وطبيعة متناغمة من اللونين الأزرق والأخضر، وغالبًا ما يفضل عشاق الغوص زيارة هذه المنطقة.

بارشمبا-أوردو طبيعة متناغمة من اللونين الأزرق والأخضر ويفضلها عشاق الغوص (الصحافة التركية)

خلفتي-شانلي أورفا

تقع "خلفتي" على الحدود بين شانلي أورفا وغازي عنتاب، وهي واحدة من أكثر المحطات شعبية للجولات السياحية في جنوب شرق الأناضول، التي تزايدت في السنوات الأخيرة. تجذب "خلفتي" القديمة المغمورة معظمها بالمياه بسبب السد انتباه السياح وهواة التصوير الفوتوغرافي.

جوكجيدا-جناق قلعة

تعد "جوكجيدا" المعروفة باسم "إمروز" أكبر جزيرة في تركيا، وهي تقع في أقصى الطرف الغربي لتركيا مع شريط ساحلي بطول 91 كيلومترًا. كانت "جوكجيدا" واحدة من وجهات السياحة البديلة لفترة طويلة، وهي تجذب السياح بقراها وفنادقها البوتيكية التي تنتظر من يكتشفها.

شلال "تورتوم" الشهير في أرضروم يجذب السياح بأعداد كبيرة في فصل الربيع (الأوروبية)

أوزون ديري-أرضروم

هذه المنطقة الساحرة من مدينة أرضروم تخطف الأنظار بهدوئها ومبانيها المتداخلة مع الطبيعة. تضم أوزون ديري العديد من القرى المدهشة مثل "أغلايان" و"ديار"، والمناظر الطبيعية الخلابة مثل شلال "تورتوم" الشهير، الذي يجذب السياح بأعداد كبيرة في فصل الربيع.

تُبهر "تاراكلي" في جنوب شرق سكاريا، الزوار بمبانيها العتيقة وطبيعتها الجميلة (الأوروبية)

تاراكلي-سكاريا

تُبهر "تاراكلي" في جنوب شرق سكاريا، الزوار بمبانيها العتيقة وطبيعتها الجميلة. تقع "تاراكلي" بالقرب من منطقة "غونيوك" في مدينة "بولو"، وتعود معظم منازلها إلى العهد العثماني، وتعتبر من أجمل الشواهد على روعة العمارة التركية.

أكياكا-موغلا

تقع "أكياكا" في الطرف الشرقي من "خليج جوكوفا" بمحافظة موغلا، وهي واحدة من أكثر المدن جذبا للسياح في تركيا. يصفها زوارها بأنها المكان الذي "لن ترغب بمغادرته أبداً"، حيث يلتقي فيها البحر بالغابات الخضراء.

منظر عام لمدينة وبحيرة بافا في موغلا وهي أكبر بحيرة في منطقة بحر إيجه (الأوروبية)

فيزا-كيركلاريلي

تعد "فيزا" في شمال غرب تركيا، موطنًا للجمال والمناظر الطبيعية الخلابة، نظرا لقربها من إسطنبول، يرتادها السياح بأعداد كبيرة، وبشكل خاص في عطلات نهاية الأسبوع، ومما يزيد من جمال هذه المدينة أنها مغطاة بغابات الـ"لونغوز"، كما أنها قريبة من بلدتي "إينه إدا" و"كيي كوي"، وبها شلالات ساحرة.

سيفري حصار-إزمير

تعد "سيفري حصار" في "إزمير" واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في السنوات الأخيرة، وبها مناطق طبيعية خلابة مثل "سيغاجيك"؛ فضلاً عن تقديمها عديد المأكولات الصحية للزوار.

جوينوك-بولو يأتيها السياح من أنقرة وإسطنبول وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع (الأناضول)

جوينوك-بولو

تشتهر بلدة "جوينوك" في مدينة "بولو" بأزقتها وهندستها المعمارية الفريدة. يأتي السياح إلى هذه البلدة من أنقرة وإسطنبول وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع. تحتل هذه المدينة التي يفوح منها عبق التاريخ صدارة قائمة المناطق الهادئة في تركيا.