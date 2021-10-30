آخرهم اليابانية ماكو.. أمراء وأميرات تحدّوا البروتوكولات وتزوجوا من عامة الشعب

زواج الأمراء والأميرات من أشخاص عاديين ليس أمرا جديدا، وشهدته في السابق عائلات ملكية عديدة في مختلف أنحاء العالم، وأثارت تلك الزيجات دائما الجدل والانتقادات.

وآخرها زواج الأميرة اليابانية ماكو (30 عاما) في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، التي تخلت عن لقبها الملكي ودورها في القصر الإمبراطوري من أجل الزواج من فتى أحلامها المحامي الشاب كي كومورو.

الأميرة اليابانية ماكو وزوجها كي كومورو يعلنان زواجهما في مؤتمر صحفي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (رويترز)

في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية، تقول الكاتبة كلوي فريدمان إن ماكو اضطرت لتقديم عدة تنازلات من أجل الزواج من شخص من عامة الشعب.

وإلى جانب تخلي ماكو عن لقبها الملكي، رفضت الحصول على مكافأة تقدر بـ1.3 مليون دولار تُمنح لنساء العائلة الملكية في مثل هذه الحالات، لكنها تعرضت رغم ذلك لسيل من الانتقادات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب خرقها الأعراف والبروتوكولات الملكية.

الأمير هاري قرر التخلي عن دوره الملكي وألقابه ورتبه للحفاظ على زواجه من الأميركية ميغان ماركل (الأوروبية)

زيجات ملكية مثيرة

في يناير/كانون الثاني 2020، أعلن الأمير هاري التخلي عن دوره الملكي وبعض ألقابه ورتبه العسكرية من أجل الحفاظ على زواجه من الممثلة الأميركية المطلقة ميغان ماركل، بعد أن تصاعدت ضدها حدة الانتقادات في الصحافة البريطانية.

وأطلق البريطانيون على خروج هاري دوق ساسيكس وزوجته ميغان ماركل من العائلة الملكية اسم "ميغزيت"، وتصاعد الجدل حول هذا الخروج بعد المقابلة الإعلامية المثيرة للزوجين مع أوبرا وينفري، الذي تحدثا خلاله عن الضغوط الكبيرة التي عاشاها، خاصة عند إنجاب طفلهما الأول.

الأمير ويليام تزوج في أبريل/نيسان 2011 من كيت ميدلتون، وتمكنت بمرور السنوات من دخول قلوب الإنجليز (رويترز)

وكان شقيق هاري الأكبر الأمير ويليام تزوج في أبريل/نيسان 2011 من كيت ميدلتون، وهي ابنة عائلة ثرية، وتمكنت بمرور السنوات من دخول قلوب الإنجليز، على حد تعبير الكاتبة.

وفي خمسينيات القرن الماضي، تزوج أمير موناكو رينيه الثالث الممثلة الأميركية غريس كيلي. وتزوجت ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في 2010 من مدرب الرياضة دانيال ويستلينغ.

ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا تزوجت عام 2010 من مدرب الرياضة دانيال ويستلينغ (رويترز)

كما تزوجت الأميرة السويدية مادلين المصرفي الأميركي البريطاني كريستوفر أونيل، وأقيم حفل زفافهما في ستوكهولم في الثامن من يونيو/حزيران 2013، والأميرة مادلين ابنة ملك السويد كارل غوستاف 26، كما ارتبط ولي عهد النرويج الأمير هاكون بميت ماريت، وهي أم عزباء ومدمنة مخدرات سابقة.