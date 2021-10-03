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طرائف وغرائب|منوعات|أستراليا

كانت تحمل مشروب القهوة.. غراب يهاجم طائرة مسيرة لتوصيل الطلبات في أستراليا

أنزلت الطائرة الطلب إلى سطح الأرض عندما كانت على ارتفاع قريب، حيث كان "بن روبرتس" -ملتقط المقطع- في انتظارها من أجل الحصول على قهوته.

الغراب وهو يحاول الإمساك بالطائرة من الخلف وإصابتها باستخدام منقاره عدة مرات (مواقع التواصل)
الغراب وهو يحاول الإمساك بالطائرة من الخلف وإصابتها باستخدام منقاره عدة مرات (مواقع التواصل)
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202110:20 AM (مكة المكرمة)

وثق شاهد عيان هجوما مفاجئا من قبل غراب على طائرة مسيرة لتوصيل الطلبات في العاصمة الأسترالية كانبيرا، حيث كانت تحمل مشروب القهوة الساخن.

وأظهر الفيديو -الذي يمكن مشاهدته على الرابط التالي بموقع "لينكدان" (LinkedIn)- الغراب وهو يحاول الإمساك بالطائرة من الخلف، ثم حاول إصابتها باستخدام منقاره عدة مرات، إلا أن الطائرة حافظت على ثباتها حتى النهاية.

وأنزلت الطائرة الطلب إلى سطح الأرض عندما كانت على ارتفاع قريب، حيث كان "بن روبرتس" -ملتقط المقطع- في انتظارها من أجل الحصول على قهوته.

وفي تعليق له -عبر موقع لينكدإن- حاول روبرتس شرح آلية عمل الطائرة قائلا "تصل القهوة ساخنة (تستغرق حوالي 5 دقائق بين الإرسال والاستلام)، ولا يتم رجها، حيث يتم وضعها في مكانها باستخدام ملحق من الورق المقوى القابل لإعادة التدوير.

 

المصدر : وكالة سند

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