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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

أميركية تدخل موسوعة غينيس كأقصر امرأة في العالم

طول الأميركية وايلدن أومويثي يبلغ 72 سنتيمترا (مواقع التواصل)
29/10/2021

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن شابة أميركية يبلغ طولها 28.3 بوصة فقط (72 سنتيمترا) هي أقصر امرأة على قيد الحياة في العالم حاليا.

وحققت الأميركية المقعدة "وايلدن أومويثي" (18 عاما)، والمصابة بنوع نادر للغاية من التقزم، رقما قياسيا جديدا لأقصر أنثى على قيد الحياة، بعد أخذ قياساتها 3 مرات.

ونشرت غينيس عبر قناتها على موقع يوتيوب، أول أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إشراف أحد المختصين في الموسوعة العالمية على عملية القياس المحكم لأومويثي، حيث أكد طولها الذي حطم الرقم القياسي.

وبعد التأكد من طولها، قدّمت لها درع شهادة غينيس للأرقام القياسية في حضور عائلتها.

بدورها، عبّرت أومويثي عن فخرها بكونها أول أميركية من أصل هاييتي تسجل أقصر رقم قياسي عالمي للمرأة.

المصدر : وكالة سند

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