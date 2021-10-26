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منوعات|إيطاليا

لم يعد يتحمل زوجته.. رجل رهن الإقامة الجبرية يطلب الذهاب إلى السجن

كان الرجل يعيش رهن الإقامة الجبرية في المنزل مع زوجته وعائلته منذ عدة أشهر، وسيبقى لسنوات أخرى

رجل ألباني يعيش في إيطاليا، فضل الفرار ليطلب من الشرطة قضاء عقوبته خلف القضبان وليس في المنزل (الفرنسية)
26/10/2021-|آخر تحديث: 26/10/202102:57 PM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien) الفرنسية إن رجلا رهن الإقامة الجبرية في إيطاليا ذهب إلى مركز للشرطة، وطلب أن يودع في السجن لأنه لم يعد يطيق الحياة في المنزل مع زوجته.

وقالت قوات الدرك الإيطالية أول أمس الأحد في بيان لها إن الرجل، وهو ألباني يبلغ من العمر 30 عاما ويعيش في غيدونيا مونتيشيليو بالقرب من روما، "لم يعد قادرا على تحمل التعايش القسري مع زوجته"، وإنه "بسبب هذا الوضع، فضل الفرار وإبلاغ الرماة بشكل عفوي ليطلب قضاء عقوبته خلف القضبان"، لأن الأمر "لم يعد يسير على ما يرام بعد الآن".

وكان الرجل يعيش رهن الإقامة الجبرية في المنزل مع زوجته وعائلته منذ عدة أشهر لارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات، وسيبقى كذلك لعدة سنوات أخرى، إلا أن الأمر -كما يقول- لم يعد يسير على ما يرام، "حياتي المنزلية أصبحت جحيما، لا يمكنني تحملها بعد الآن، أريد أن أدخل السجن".

وتم القبض على الرجل على الفور لمخالفته شروط إقامته الجبرية، وأمرت السلطات القضائية بنقله إلى السجن.

المصدر : لوباريزيان

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