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منوعات|هند

واحدة من أندر الحالات.. سبعينية في الهند تنجب بعد 45 عاما من الزواج

جيفونبن راباري، ومالداري، متزوجان منذ 45 عامًا، وحاولا إنجاب طفل طوال هذه المدة.

الهندية جيفونبن راباري مع طفلها الذي أنجبته بمساعدة الإخصاب في المختبر في غوجارات بالهند (الأناضول)
20/10/2021

أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 70 عاما طفلا بمساعدة مختبرات التلقيح خارج الرحم (IVF) في الهند بعد انتظار طال أكثر من 45 عاما منذ زواجها.

ونشرت وسائل إعلام فيديو ومجموعة من الصور تظهر المرأة التي قالت إن عمرها 70 عاما وهي تحمل الرضيع ويجلس بجانبها زوجها خلال وجودهما في أحد المستشفيات بالهند.

الزوجان جيفونبن راباري ومالداري وطفلهما الذي جاء بعد زواجهما بـ45 عاما (الأناضول)

وأوضحت وسائل الإعلام أن جيفونبن راباري، ومالداري -وهما من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجارات بالهند- متزوجان منذ 45 عامًا، وحاولا إنجاب طفل طوال المدة السابقة ولكنهما لم يستطيعا ذلك قبل استخدام "التلقيح خارج الرحم" للمساعدة على الإنجاب.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية إن المرأة الهندية أنجبت طفلها الأول في سن السبعين وتعدّ واحدة من أندر الحالات، حسب تصريح الطبيب للصحيفة.

المصدر : وكالة سند

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Published On 4/3/2021
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