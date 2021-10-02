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طرائف وغرائب|منوعات|كولومبيا

شاهد- راعي تركي ينظم معرض حجارة "الملامح البشرية" في مرمريس

فكرة المعرض ولدت لدى الراعي عندما التقط حجرا لرميه نحو المواشي لتوجيهها خلال عمله في الرعي فلاحظ أنه يحمل ملامح إنسانية فاحتفظ به.

2/10/2021-|آخر تحديث: 2/10/202103:58 PM (مكة المكرمة)

نظم الراعي التركي أحمد أصلان معرضا فريدا من نوعه بمنطقة مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي البلاد، وأطلق عليه اسم معرض "الأحجار الإنسانية"، حيث يضم حوالي 70 حجرا ذات ملامح بشرية، كان قد جمعها خلال سنوات عمله في رعي المواشي.

حجر بملامح بشرية من معرض أصلان (الأناضول)

وقال أصلان -في كلمة خلال افتتاح المعرض- إن فكرة المعرض ولدت لديه عندما التقط حجرا من أجل رميه نحو المواشي لتوجيهها خلال عمله في الرعي.

حجر آخر من معرض حجارة الملامح البشرية (الأناضول)

وأضاف أنه دقق في الحجر فلاحظ أنه يحمل ملامح إنسانية، فقرر الاحتفاظ به ووضعه في جيبه.

يستمر معرض الراعي التركي أصلان في مرمريس لمدة 30 يوما (الأناضول)

وقال إنه نظم معرضه سابقا بولاية إزمير (غرب) لمدة شهرين، وفي نوشهير (وسط) لمدة 7 أشهر، قبل أن يختار محطته التالية في مرمريس.

جانب من معرض الراعي التركي في مرمريس (الأناضول)

ويستمر معرض الراعي التركي في مرمريس لمدة 30 يوما، بحسب خبر أعلنته وكالة الأناضول.

المصدر : وكالة سند

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