حققت الشابة التركية (24 عاما) رقما قياسيا عالميا آخر عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين استغلت شهرتها للدفاع عن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية نادرة.

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن شابة تركية يبلغ طولها أكثر من 7 أقدام (215 سنتيمترا) هي أطول امرأة على قيد الحياة في العالم حاليا.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" (independent) البريطانية، يقول الكاتب كونراد دانكن إن المواطنة التركية روميسا جيلجي -من مقاطعة كارابوك والتي تعاني من "متلازمة ويفر" (Weaver syndrome)- هي أطول امرأة حاليا في العالم بطول بلغ 215.16 سنتيمترا.

روميسا جيلجي -التي تعاني من "متلازمة ويفر"- هي أطول امرأة حاليا في العالم (الأناضول)

وقالت جيجلي إنها تأمل في أن يساعد إدراج اسمها في موسوعة غينيس كل إنسان مختلف على أن يتقبله الناس، وأضافت "يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة، لذلك حاول أن تتقبل نفسك كما أنت. كن على دراية بقدراتك، وابذل قصارى جهدك".

نظرا لصعوبة الحركة بسبب طولها، تستخدم جيلجي في الغالب كرسيا متحركا للتنقل (الأناضول)

وحققت الشابة التركية (24 عاما) رقما قياسيا عالميا آخر عام 2014، عندما تم اختيارها كأطول مراهقة على قيد الحياة، ومنذ ذلك الحين استغلت شهرتها للدفاع عن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية نادرة. ونظرا لصعوبة الحركة بسبب طولها، تستخدم جيلجي في الغالب كرسيا متحركا للتنقل.

ورحّب كريغ غلينداي -رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية- بانضمام جيجلي إلى الموسوعة من جديد، وقال "عزيمتها التي لا تقهر واعتزازها بالتميز عن الآخرين هو مصدر إلهام".

حققت جيلجي رقما قياسيا عالميا آخر عام 2014 كأطول مراهقة على قيد الحياة (الأناضول)

وبالنسبة للرجال، فإن أطول رجل على قيد الحياة في العالم حاليا هو التركي سلطان كوسين، وقد بلغ طوله عام 2018 مترين و51 سنتيمترا.

أما أطول امرأة على الإطلاق حسب موسوعة غينيس، فهي الصينية تسينغ جينليان من مقاطعة خونان، وقد بلغ طولها -قبل وفاتها عام 1982- 246.3 سنتيمترا.