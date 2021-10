طاقم روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء

عادت ممثلة ومخرجة روسية إلى الأرض اليوم الأحد بعد أن أمضت 12 يومًا في تصوير مشاهد في محطة الفضاء الدولية (ISS) لأول فيلم في المدار.

وإذا استمر المشروع على المسار الصحيح، فإن الطاقم الروسي سيتغلب على مشروع هوليود الذي أعلن عنه العام الماضي نجم "المهمة المستحيلة" توم كروز بالتعاون مع ناسا وسبيس إكس إيلون ماسك.

وكانت الممثلة يوليا بيريسيلد (37 عامًا) والمخرج السينمائي كليم شيبينكو (38 عامًا) انطلقا من قاعدة بايكونور الفضائية المؤجرة لروسيا في كازاخستان السوفياتية السابقة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث سافرت إلى محطة الفضاء الدولية مع رائد الفضاء المخضرم أنطون شكابليروف لتصوير مشاهد "التحدي".

وتدور حبكة الفيلم، التي ظل معظمها طي الكتمان جنبًا إلى جنب مع ميزانيته، حول جراح أُرسل إلى محطة الفضاء الدولية لإنقاذ رائد فضاء. يقال إن شكابليروف (49 عامًا) ورائدي الفضاء الروسيين اللذين كانا بالفعل على متن محطة الفضاء الدولية كان لهما أدوار كبيرة في الفيلم.

وعندما رست مركبة طاقم الفيلم في محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، كان على شكابليروف التحول إلى التحكم اليدوي. وقال متحدث باسم ناسا لوكالة الأنباء الروسية تاس إنه عندما أجرى مراقبو الطيران الروس، أول أمس الجمعة، اختبارًا على مركبة الفضاء "سويوز إم إس-18" التي كان من المقرر أن تنقل الطاقم إلى الأرض، أطلق صاروخ السفينة بشكل غير متوقع وزعزع استقرار محطة الفضاء الدولية مدة 30 دقيقة، لكن المتحدث قال إن مغادرتهم ستمضي قدما كما هو مقرر.

Russian actress Yulia Peresild, and film director Klim Shipenko are set to return to Earth after spending 12 days in the International Space Station (ISS) shooting scenes for the first movie in orbit https://t.co/nsMiylFeGF pic.twitter.com/vRo4yBCjmV

— AFP News Agency (@AFP) October 17, 2021