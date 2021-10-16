برأسين و6 أرجل.. سلحفاة "غريبة الأطوار" في مركز رعاية بأميركا

نشر مركز الحياة البرية (Cape Wildlife Centre) في ولاية ماساشوستس الأميركية على صفحته بفيسبوك صورة مثيرة لسلحفاة لديها رأسان و6 أرجل.

وعلّق المركز على المنشور قائلًا "أنت لا ترى اثنتين؛ بل هما سلحفاة واحدة"، وأشار المركز أيضًا إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث، وهي ظاهرة تعرف باسم "بايسيفلي" (Bicephaly) أو ثنائية الرأس.

فحص التصوير المقطعي المحوسب للسحلفاة برأسين بسبب حالة نادرة تسمى ثنائية الرأس (رويترز)

وذكر المركز أن هذه الحالة تحدث بسبب تأثير عوامل وراثية وبيئية تُحدث طفرة في تركيب البيضة التي تتكون بداخلها السلحفاة.

سلحفاة برأسين سيبذل العاملون في المركز قصارى جهدهم لتبقى على قيد الحياة (رويترز)

وأكد أن مثل هذه الحالات غالبا ما تموت بسرعة لأنها لا تستطيع التكيف مع البيئة المُحيطة؛ وأضاف "لكنّ الباحثين في المركز سيبذلون قصارى جهدهم لتبقى السلحفاة على قيد الحياة".