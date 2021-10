رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية

يستعد رواد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) لتذوق أول محصول فلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت ناسا أنه سيقوم رواد الفضاء بإجراء حصادين هذا العام: الأول حصاد زرع 100 يوم وسيكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أما الثاني فهو حصاد زرع لمدة 120 يوما وسيكون في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية -على موقعها الإلكتروني- "سيعقم رواد الفضاء الفلفل بعد حصاده، وسيأكلون جزءا من محصولهم، وسيعيدون الباقي إلى الأرض لإخضاعه للتحاليل".

بدورها، نشرت رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر -على حسابها الرسمي بموقع تويتر- صورا للمحصول من داخل محطة الفضاء، وكتبت معلقة عليها "بدأ العد التنازلي للفلفل، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد أول فلفل لدينا في الفضاء وتناوله".

Pepper countdown! We’re just a few weeks away from harvesting and eating our first peppers🌶 in space! Our cooking options are limited, but do you think we should taste them straight from the plant, or warm them up first in our 180F oven? Learn more: https://t.co/3gItrHsbwK pic.twitter.com/ukHlaRcjJu

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 11, 2021