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رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية
رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر: بدأ العد التنازلي للفلفل، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد أول فلفل لدينا في الفضاء وتناوله
يستعد رواد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) لتذوق أول محصول فلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت ناسا أنه سيقوم رواد الفضاء بإجراء حصادين هذا العام: الأول حصاد زرع 100 يوم وسيكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أما الثاني فهو حصاد زرع لمدة 120 يوما وسيكون في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت وكالة الفضاء الأميركية -على موقعها الإلكتروني- "سيعقم رواد الفضاء الفلفل بعد حصاده، وسيأكلون جزءا من محصولهم، وسيعيدون الباقي إلى الأرض لإخضاعه للتحاليل".
بدورها، نشرت رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر -على حسابها الرسمي بموقع تويتر- صورا للمحصول من داخل محطة الفضاء، وكتبت معلقة عليها "بدأ العد التنازلي للفلفل، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد أول فلفل لدينا في الفضاء وتناوله".
Pepper countdown! We’re just a few weeks away from harvesting and eating our first peppers🌶 in space! Our cooking options are limited, but do you think we should taste them straight from the plant, or warm them up first in our 180F oven? Learn more: https://t.co/3gItrHsbwK pic.twitter.com/ukHlaRcjJu
— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 11, 2021
وأضافت ميغان "خيارات الطهي لدينا محدودة، ولكن هل تعتقد أنه يجب علينا تذوقها مباشرة من النبات، أو تسخينها أولاً في فرننا على درجة حرارة 180 فهرنهايت؟"
I loved getting my hands on the pepper plants and pollinating them! I felt a much higher-than-usual level of focus compared to tending plants on Earth. Of course I played Red Hot Chili Peppers for them! 🌶 See why we are growing this complicated crop: https://t.co/7YJ8yfrRfP pic.twitter.com/8MnpLVbYoA
— Megan McArthur (@Astro_Megan) September 14, 2021
ورد عليها رائد فضاء ناسا السابق الأميركي سكوت كيلي قائلا "تقدم مع سلطة الجرجير، بالطبع".
Serve with rocket salad, of course! https://t.co/gpVKO4dzk4 pic.twitter.com/PFyrVI9ODj
— Scott Kelly (@StationCDRKelly) October 12, 2021
وكانت ميغان قد نشرت -منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي- مقطع فيديو يظهر مشاركتها في تلقيح الفلفل، وعلقت عليه بالقول "أحببت وضع يدي على نباتات الفلفل وتلقيحها! شعرت بمستوى تركيز أعلى بكثير من المعتاد، مقارنة مع رعاية النباتات على الأرض".