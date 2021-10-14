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منوعات|الولايات المتحدة الأميركية

رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية

رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر: بدأ العد التنازلي للفلفل، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد أول فلفل لدينا في الفضاء وتناوله

رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية - المصدر ناسا
رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر مع صورة للمحصول من داخل محطة الفضاء (ناسا)
14/10/2021

يستعد رواد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" (NASA) لتذوق أول محصول فلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية. وأوضحت ناسا أنه سيقوم رواد الفضاء بإجراء حصادين هذا العام: الأول حصاد زرع 100 يوم وسيكون في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أما الثاني فهو حصاد زرع لمدة 120 يوما وسيكون في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية - المصدر ناسارواد الفضاء سيقومون بتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية (ناسا)

وقالت وكالة الفضاء الأميركية -على موقعها الإلكتروني- "سيعقم رواد الفضاء الفلفل بعد حصاده، وسيأكلون جزءا من محصولهم، وسيعيدون الباقي إلى الأرض لإخضاعه للتحاليل".

رواد ناسا يستعدون لتذوق الفلفل بعد حصاده في محطة الفضاء الدولية&لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد وتناول أول فلفل زرع في الفضاء (ناسا)

بدورها، نشرت رائدة الفضاء الأميركية كي ميغان مكارثر -على حسابها الرسمي بموقع تويتر- صورا للمحصول من داخل محطة الفضاء، وكتبت معلقة عليها "بدأ العد التنازلي للفلفل، لم يتبق سوى أسابيع قليلة على حصاد أول فلفل لدينا في الفضاء وتناوله".

وأضافت ميغان "خيارات الطهي لدينا محدودة، ولكن هل تعتقد أنه يجب علينا تذوقها مباشرة من النبات، أو تسخينها أولاً في فرننا على درجة حرارة 180 فهرنهايت؟"

ورد عليها رائد فضاء ناسا السابق الأميركي سكوت كيلي قائلا "تقدم مع سلطة الجرجير، بالطبع".

وكانت ميغان قد نشرت -منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي- مقطع فيديو يظهر مشاركتها في تلقيح الفلفل، وعلقت عليه بالقول "أحببت وضع يدي على نباتات الفلفل وتلقيحها! شعرت بمستوى تركيز أعلى بكثير من المعتاد، مقارنة مع رعاية النباتات على الأرض".

المصدر : وكالة سند

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