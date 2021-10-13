نظم راع تركي معرضا فريدا من نوعه -بمنطقة مرمريس جنوب غربي تركيا- حمل اسم “الأحجار الإنسانية”، حيث يضم 70 حجرا ذات ملامح بشرية كان جمعها الراعي خلال سنوات عمله في رعي المواشي.
في خطوة يصفها بـ"الدمج بين الصحة والفن".. تركي يبدع في صنع العيون الاصطناعية
هناك 20 شركة فقط تعمل في مجال صنع العيون
يبدع المواطن التركي آدم أوتشار في صنع العيون الاصطناعية في ورشته بالعاصمة أنقرة، لدرجة أن المراقب يكاد لا يميزها عن العيون البشرية الطبيعية.
وفي حديثه للأناضول، يقول أوتشار إنه بدأ مزاولة هذه المهنة عام 2011، متأثراً بعمل شقيقه في المجال ذاته في مشفى "هاجات تبه" بأنقرة.
وأضاف أنه بعد ارتياده ورشة شقيقه وتعلمه أسرار المهنة منه، قرر فتح ورشته الخاصة عام 2011، ليواصل منذ ذلك الحين عمله في هذا المجال.
وأوضح أن صناعة العين الواحدة تستغرق يومين أو 3 أيام، وذلك بعد سلسلة مراحل تبدأ بقياس عين المريض، وليس انتهاء بتجربتها على وجهه وما إذا كانت مناسبةً له أم لا.
وأكد على أن العاملين في هذه المهنة في عموم تركيا، قليلون جداً، مردفاً: "هناك 20 شركة فقط تعمل في هذا المجال"، وتابع: "هذه المهنة ليست عبارة عن صنع العين الاصطناعية فقط، بل عملية دمج بين الصحة والفن".