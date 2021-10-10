تراود فكرة زيارة الينابيع الساخنة كثيرا من الناس بسبب منافعها الصحية والمناظر الساحرة في هذه الأماكن الطبيعية.

في تقرير نشره موقع "إف بي رو" (fb ru) الروسي، تسلط الكاتبة كيرا إيفيفسكايا الضوء على الينابيع الساخنة الأكثر سحرا في العالم.

بلو لاغون

تشتهر مياه البحر الجوفية النقية في بحيرة "بلو لاغون" (Blue Lagoon) الآيسلندية بلونها الأزرق الخلاب وخصائصها العلاجية، حيث تحتوي على مواد مثل السيليكا والطحالب وعدد من المعادن التي تساعد على مكافحة أعراض الشيخوخة، في درجة حرارة تصل إلى 38 درجة مئوية، ويمكن للزوار الاستمتاع بالحقول المجاورة المغطاة بالطحالب والطبيعة البركانية الساحرة التي تحيط بالبحيرة.

تيرمي دي ساتورنيا

تقع ينابيع "تيرمي دي ساتورنيا" (Terme di Saturnia) الساخنة في إيطاليا بإقليم توسكانا، ويعتبر ينبوع "كاسكات ديل مولينو" أشهرها، بدرجة حرارة ثابتة تبلغ 37.5 درجة مئوية، بشكل عام، وتحتوي المياه الحارة للشلالات على الكبريت والمعادن المفيدة للرئتين والقلب والأوعية الدموية.

ينابيع تيرمي دي ساتورنيا الساخنة تقع في إيطاليا بإقليم توسكانا (غيتي)

ينابيع تشينا

تعتبر ينابيع "تشينا" (China) الساخنة أحد المعالم الشهيرة في ألاسكا، وتحيط بها غابات وجبال رائعة الجمال. ويوفر هذا الموقع الفريد المكانَ الأفضل لمراقبة الشفق القطبي المذهل من أغسطس/آب إلى أبريل/نيسان. وتُستخدم مياه هذه الينابيع الغنية بالمعادن منذ أكثر من 100 عام لعلاج أنواع مختلفة من الآلام.

ينابيع تشينا الساخنة أحد المعالم الشهيرة في ألاسكا (غيتي)

تيرماس جيومتريكاس

توصف ينابيع "تيرماس جيومتريكاس" (Termas Geometrics) في تشيلي -والتي يفوق عددها 60 ينبوعا وتحتوي على مياه ساخنة نقية- بأنها متاهة من المسارات القرمزية ما بين المساحات الخضراء النابضة بالحياة، ويمكن للزائر أن يختار بين 20 حمام سباحة يرتفع منها الضباب فوق غابات تشيلي.

ينابيع ماعين

تاريخ هذه الشلالات الخلابة والينابيع الساخنة ضارب في القدم. ويقع منتجع "ماعين" بجوار البحر الميت في محافظة مأدبا الأردنية، ويوفر إطلالة مذهلة على الشلال الرئيسي، وتصل درجة حرارة مياه الينابيع إلى 60 درجة مئوية، ويمكن للزوار الاسترخاء في المسبح الحراري.

ينابيع "ماعين" الحارة تصل درجة حرارة المياه فيها إلى 60 درجة مئوية (غيتي)

ينابيع ترافرتين

توجد ينابيع "ترافرتين" (travertine) الساخنة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وتتيح إطلالة رائعة على المناظر الخلابة في جبال "سييرا". وقد حظي هذا الموقع بمكانة خاصة في وقت سابق لدى السكان الأصليين الذين كانوا يستحمون في المياه المعدنية الدافئة للاستفادة من خصائصها العلاجية.

حمامات باموكالي

تعد مصاطب "باموكالي" (pamukkale) البيضاء المميزة -التي تحتوي مياه زرقاء كريستالية- واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في تركيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى موقعها بالقرب من مدينة "هيروبوليس" الأثرية. ويقول بعض المؤرخين إن الملكة كليوباترا كانت تستحم في هذا المكان، وقد أدرجت اليونسكو الآثار الموجودة في المنطقة والمسابح الساخنة ضمن التراث العالمي منذ عام 1988.

اليونسكو أدرجت الآثار الموجودة في حمامات باموكالي الساخنة ضمن التراث العالمي منذ عام 1988 (غيتي)

ينابيع باغبي

يمكن الوصول إلى ينابيع "باغبي" (Bagby) الساخنة في غابات جبل هود بولاية أوريغون الأميركية سيرا على الأقدام بعد قطع مسافة 2.4 كيلومتر وسط المناظر الخلابة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالمياه داخل الحمامات الداخلية المصنوعة من خشب الأرز، أما بالنسبة لمحبي الطبيعة، فإن الحمامات الخارجية هي المكان الأفضل للاسترخاء.