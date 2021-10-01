كل صباح ينطلق الشقيقان أحمد ومحمد حطاب في بلدة تركمان بارح بريف حلب شمالي سوريا إلى عملهم في استخراج أحجار البيلون من جوف الأرض، لبيعها وتأمين رزقهم اليومي في منطقة تشهد أزمات اقتصادية وحربا دامية.
شاهد- جسّدا معاني الحب والمودة.. مسنة سورية تغسل قدمي زوجها وتعتني به بعد تهجيرهما
حصد مقطع فيديو لمسنة سورية تغسل قدمي زوجها قرابة مليون مشاهدة.
1/10/2021
نشر الناشط السوري قصي شبيب -عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" (TikTok)- مقطع فيديو لزوجين سوريين مسنين وحيدين في الخيمة يعتنيان ببعضهما البعض بعد أن هُجرا إلى مخيمات الشمال السوري.
وتظهر المشاهد المصورة امرأة مسنة تقوم بغسل قدمي زوجها وهي تقول "سأعتني به لأنه لم يبق لي سواه؛ ونحن وحيدان في هذه الخيمة".
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وحصد مقطع الفيديو قرابة مليون مشاهدة على حساب المصور السوري، وسط تعليقات تثني على معاني الحب والمودة بين الزوجين رغم تجاوز عمرهما الـ70 عاما.
المصدر : وكالة سند