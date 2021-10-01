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منوعات|سوريا

شاهد- جسّدا معاني الحب والمودة.. مسنة سورية تغسل قدمي زوجها وتعتني به بعد تهجيرهما

حصد مقطع فيديو لمسنة سورية تغسل قدمي زوجها قرابة مليون مشاهدة.

امرأة مسنة سورية تقوم بغسل قدمي زوجها وهي تقول سأعتني به لأنه لم يبقَ لي سواه (مواقع التواصل الاجتماعي)
امرأة مسنة سورية تقوم بغسل قدمي زوجها وهي تقول سأعتني به لأنه لم يبقَ لي سواه (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/10/2021

نشر الناشط السوري قصي شبيب -عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" (TikTok)- مقطع فيديو لزوجين سوريين مسنين وحيدين في الخيمة يعتنيان ببعضهما البعض بعد أن هُجرا إلى مخيمات الشمال السوري.

وتظهر المشاهد المصورة امرأة مسنة تقوم بغسل قدمي زوجها وهي تقول "سأعتني به لأنه لم يبق لي سواه؛ ونحن وحيدان في هذه الخيمة".

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وحصد مقطع الفيديو قرابة مليون مشاهدة على حساب المصور السوري، وسط تعليقات تثني على معاني الحب والمودة بين الزوجين رغم تجاوز عمرهما الـ70 عاما.

المصدر : وكالة سند

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