نشر الناشط السوري قصي شبيب -عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" (TikTok)- مقطع فيديو لزوجين سوريين مسنين وحيدين في الخيمة يعتنيان ببعضهما البعض بعد أن هُجرا إلى مخيمات الشمال السوري.

وتظهر المشاهد المصورة امرأة مسنة تقوم بغسل قدمي زوجها وهي تقول "سأعتني به لأنه لم يبق لي سواه؛ ونحن وحيدان في هذه الخيمة".

وحصد مقطع الفيديو قرابة مليون مشاهدة على حساب المصور السوري، وسط تعليقات تثني على معاني الحب والمودة بين الزوجين رغم تجاوز عمرهما الـ70 عاما.