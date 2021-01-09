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فيديو مؤثر لطفل عند قبر أمير الكويت الراحل يبشره بالمصالحة الخليجية

طفل يبلغ الأمير الراحل صباح الأحمد أمام قبره بإتمام المصالحة الخليجية (الصحافة الكويتية)
طفل يبلغ الأمير الراحل صباح الأحمد أمام قبره بإتمام المصالحة الخليجية (الصحافة الكويتية)
9/1/2021-|آخر تحديث: 9/1/202103:59 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر به طفل وهو يوجه كلمات شكر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عند قبره، بمناسبة إتمام المصالحة الخليجية التي كان يسعى إليها الأمير قبل وفاته في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويظهر الطفل في المقطع، وبجانبه أعلام الدول الخليجية، مستندا على ضريح الأمير الراحل، وهو يوجه كلمات له ليخبره بإتمام المصالحة بين الدول الخليجية بعد سنوات من حصار قطر.

وأضاف الطفل في كلماته للأمير الراحل، "أبونا نواف كمّل مسيرتك" في إشارة للأمير الحالي للبلاد الذي تمت في عهده المصالحة.

المصدر : وكالة سند

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