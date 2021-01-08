عليك تجنبها.. ملابس يرتديها الرجال وتثير غضب النساء

هناك بعض الملابس التي لا تحبها أي امرأة في العالم حتى لو كان يرتديها الرجل الأكثر جاذبية ووسامة في العالم. ومع ذلك، ستخجل معظم النساء من التعبير عن النفور بصوت عالٍ خوفا من إيذاء مشاعر الرجل.

ذكر موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي أن هناك أشياء موجودة في خزانة ملابس الرجل تعتبرها النساء مزعجة بالفعل.

قمصان برقبة مفتوحة بشكل مبالغ فيه

إذا كان الجزء العلوي من الرقبة العادية يمنح الرجل قدرًا معينا من الأناقة والجاذبية، فإن فتحة العنق المبالغ فيها تبدو أمرا مبتذلاً.

فتحة القميص المبالغ فيها قد تبدو أمرا مبتذلا (غيتي)

جينز ضيق للغاية

حين يصبح الجينز الذي يرتديه الرجال شبيها بملابس النساء، فإنه يجعل المرأة تنفر من مرتديه بدل جذبها.

السراويل القصيرة

السراويل القصيرة الرجالية التي تصل إلى أعلى الركبة تحظى بأهمية بالغة عند بعض الرجال، ومع ذلك تظل غير مفهومة تمامًا لجميع النساء تقريبا. والواقع أن الأرجل شبه العارية في الأماكن العامة تتسبب في نفور النساء.

الشورت القصير الذي يظهر الأرجل شبه عارية في الأماكن العامة يسبب نفور النساء (غيتي)

قمصان عليها شعارات أو نكات قديمة

لا تعتبر القمصان التي تحمل شعارات بمثابة لافتة إعلانية ملصقة على صدر الشخص الذي يرتديها أفضل طريقة لجذب الانتباه. الأفضل هو أن ترتدي شيئا بسيطًا بدلا من محاولة جعل الناس يركزون على فكرة أو نكتة عادية.

شباشب

ارتداء الشبشب (الخفّ)، بالنسبة للرجال أو النساء، يجب أن يقتصر على الشاطئ. ففي كثير من المناطق الحضرية، قد لا يبدو الأمر عاديا.

ارتداء الشبشب في كثير من المناطق الحضرية قد لا يبدو عاديا (غيتي)

سترة فوق قميص

يختار الرجال أحيانًا ارتداء سترة فوق القميص لإضفاء الحيوية على مظهرهم العادي. لسوء الحظ، معظم النساء لا يجدن هذا جذابًا، وفي أسوأ الحالات يجدنه سخيفا، إذ يجب ارتداء السترة فقط كجزء من البدلة.

أحزمة بأحجام كبيرة أو أزرار كثيرة

يعتبر الحزام ذو الحجم الكبير بلوحة كبيرة بدلاً من المشبك، أو مع ترصيع وشعار، موضة عفا عليها الزمن. من الأفضل بكثير أن تعطي الأفضلية للحزام الجلدي الكلاسيكي الذي له وظيفة واحدة فقط وهي رفع البنطالون.

الحزام ذو الحجم الكبير بلوحة كبيرة مع ترصيع وشعار موضة عفا عليها الزمن (غيتي)

الخرز والمجوهرات المشكلة

إن ارتداء الكثير من المجوهرات ليس مظهرا جيدا أبدا، وهذا مهم للرجال بقدر ما هو مهم للنساء. يكفي خاتم أنيق عالي الجودة أو اثنان لجعلك تبدو بمظهر جيد لا أكثر.

بدلة فضفاضة

البدلة هي من أكثر الملابس جاذبية وأناقة في خزانة ملابس الرجل. لكن هذه هي الحال فقط عندما تناسب الرجل تمامًا. حين تكون فضفاضة لن تجذب النساء.

الملابس الوردية

غالبًا ما تجد النساء صعوبة في تفسير سبب عدم إعجابهن بمظهر الرجال الذين يرتدون ملابس زهرية اللون. لكن كل ما يهم حقًا هو أن الرجال يدركون أن الغالبية العظمى من النساء لا يحبذنه.

إذن ما الذي يجب أن يرتديه الرجل ليبدو أنيقا؟

قال الموقع إنه بصرف النظر عن الذوق الرفيع في الملابس والإكسسوارات، يحتاج الرجل قبل كل شيء إلى الاعتناء بمظهره، والحافظ على نظافة ملابسه، وارتداء المقاس المناسب دائمًا، والتخلص من الأشياء القديمة عندما يحين الوقت، وهي أشياء ستقدرها النساء.