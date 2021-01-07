10 مشاهير بدؤوا حياتهم بمهن لا تخطر على البال.. تعرف عليها

قد تبدأ حياتك بخروج مبكر من الدراسة، وتعمل نجارا أو جزارا أو بائع أحذية، ثم تصبح لاحقا أحد ألمع نجوم التمثيل في العالم. ليست هذه قصصا من وحي الخيال، بل هي واقع عاشه بعض مشاهير السينما والفن.

يسلط تقرير لموقع "برين بيريز" (brainberries) الضوء على عدد من تلك الأسماء، ويكشف تفاصيل مثيرة عن المهن التي عملوا بها قبل أن يشقوا طريقهم في عالم التمثيل والغناء والموضة.

1. هاريسون فورد

قبل أن يصبح نجما لأفلام الحركة في هوليود ويقوم بدور البطولة في سلسلة "حرب النجوم" عمل فورد نجارا. وقد اكتشفه المخرج جورج لوكاس ونقله من مهنة النجارة إلى عالم مختلف تماما.

كونري عمل ملمّع نعوش وعامل بناء وحارسا شخصيا وسائقا وخدم بالبحرية (مواقع التواصل)

2. شون كونري

ترك كونري مقاعد الدراسة عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وتنقل بين عدة مهن، حيث عمل ملمّع نعوش وعامل بناء وحارسا شخصيا وسائقا، كما خدم في البحرية، قبل أن يتجه إلى التمثيل ويلعب دوره الشهير في سلسلة جيمس بوند.

3. أوزي أوزبورن

ترك نجم الروك البريطاني أوزبورن بدوره مقاعد الدراسة مبكرا، وقد عمل بالجزارة والسباكة وصنع الأقفال وتصليح ميكانيك السيارات والرسم، قبل أن يشق طريقه في عالم الفن.

ديلون عمل جزارا وتعلم أصول المهنة من زوج والدته (غيتي)

4. آلان ديلون

كان الممثل الفرنسي الشهير ديلون جزارا، وتعلم أصول المهنة عندما عمل في المحل الذي كان يديره زوج والدته.

5. راي كروك

قضى كروك معظم حياته بائعا متجولا وسمسار عقارات، وكان يعزف ليلا على البيانو. في سن الخمسين، التقى بالأخوين ماكدونالد، وكانا يملكان حينها مطعما صغيرا للوجبات السريعة. اشترى كروك حقوق فتح فروع جديدة من المطعم وجعل منه أشهر علامة للوجبات السريعة في العالم.

جونغ درس الطب وعمل بمستشفى في لوس أنجلوس7 سنوات (الفرنسية)

6. كين جونغ

ولد جونغ في ميشيغان لأبوين مهاجرين من كوريا الجنوبية، وقد درس الطب وعمل بمستشفى في لوس أنجلوس 7 سنوات، قبل أن ينتقل للعمل في الكوميديا، ثم يتفرغ لاحقا للتمثيل.

7. فيرا وانغ

كانت المصممة الأميركية من أصول صينية، وانغ، قد بدأت حياتها رياضية، وتحديدا التزلج الفني على الجليد، كما عملت أيضا بالصحافة قبل دخولها عالم الموضة في سن الأربعين، وتعد الآن واحدة من أفضل مصممي الملابس النسائية في العالم.

شوارزنيغر تحوّل من بطل عالمي في كمال الأجسام لممثل ناجح (الأوروبية)

8. أرنولد شوارزنيغر

عندما كان في الثلاثين من عمره، تحوّل شوارزنيغر من بطل عالمي في كمال الأجسام إلى ممثل ناجح، ثم أصبح في سن 56 حاكمًا لولاية كاليفورنيا.

9. تشارلز ثيرون

لطالما رغبت ثيرون في أن تصبح راقصة باليه، وقد التحقت بمدرسة في نيويورك لتحقق حلمها، لكن إصابة في الركبة أجبرتها على تغيير مسارها والاتجاه نحو التمثيل.

10. جورج كلوني

قبل أن يصبح أحد أشهر الممثلين في العالم، عمل كلوني حرفيا في مواقع البناء، ووكيل تأمين، وبائع أحذية نسائية.