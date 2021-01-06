بالفيديو.. لحظة اصطدام مروحية تركية بعمود إنارة في مطار صبيحة بإسطنبول

كانت لظروف الحياة الصعبة التي عاشتها بعد وفاة والديها منفعة كبيرة في حياة صبيحة كوكجن، إذ كانت السبب أن يتبناها مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك عندما التقاها خلال زيارته لمدينة بورصة عام 1925.
أظهرت لقطات حديثة النشر بثّتها وسائل إعلام، عبر مواقع التواصل، لحظة تعرض الطائرة المروحية في مطار صبيحة كوكجن للاصطدام بعمود إنارة وفقدانها توازنها.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الحادثة وقعت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما كانت مروحية الدرك في ساحة الانتظار تحاول الوقوف في مطار صبيحة.
وأضافت وسائل الإعلام أن المروحية اصطدمت بعمود الإنارة حينما كانت تتقدم للتزود بالوقود.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında jandarma helikopterinin pervanesinin aydınlatma direğine çarptığı kazanın, görüntüleri ortaya çıktı.
— TGRT HABER (@tgrthabertv) January 6, 2021