بالفيديو.. لحظة اصطدام مروحية تركية بعمود إنارة في مطار صبيحة بإسطنبول

أظهرت لقطات حديثة النشر بثّتها وسائل إعلام، عبر مواقع التواصل، لحظة تعرض الطائرة المروحية في مطار صبيحة كوكجن للاصطدام بعمود إنارة وفقدانها توازنها.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الحادثة وقعت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما كانت مروحية الدرك في ساحة الانتظار تحاول الوقوف في مطار صبيحة.

وأضافت وسائل الإعلام أن المروحية اصطدمت بعمود الإنارة حينما كانت تتقدم للتزود بالوقود.