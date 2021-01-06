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بالفيديو.. لحظة اصطدام مروحية تركية بعمود إنارة في مطار صبيحة بإسطنبول

مروحية الدرك تعرضت للاصطدام حين كانت تحاول الوقوف في مطار صبيحة في ساحة الانتظار للتزود بالوقود (غيتي)
مروحية الدرك تعرضت للاصطدام حين كانت تحاول الوقوف في مطار صبيحة في ساحة الانتظار للتزود بالوقود (غيتي)
6/1/2021

أظهرت لقطات حديثة النشر بثّتها وسائل إعلام، عبر مواقع التواصل، لحظة تعرض الطائرة المروحية في مطار صبيحة كوكجن للاصطدام بعمود إنارة وفقدانها توازنها.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الحادثة وقعت في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما كانت مروحية الدرك في ساحة الانتظار تحاول الوقوف في مطار صبيحة.

وأضافت وسائل الإعلام أن المروحية اصطدمت بعمود الإنارة حينما كانت تتقدم للتزود بالوقود.

 

 

المصدر : وكالة سند

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