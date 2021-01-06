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بالتزامن مع المصالحة الخليجية.. التلفزيون الكويتي يطلق أغنية "يالخليجي"

أعلام دول مجلس التعاون الخليجي (غيتي)
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي (غيتي)
6/1/2021

أطلق التلفزيون الكويتي أغنية "يالخليجي" بالتزامن مع المصالحة الخليجية، واحتفى بها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية دور الكويت في حل الأزمة، كما نشرها الفنان عبد الله الرويشد على صفحته الرسمية.

وتدعو أغنية "يا لخليجي" إلى اللحمة الخليجية بين أبناء الخليج، وهي كلمات الدكتور خلف الخطيمي، وألحان حمد الخضر، وغناء الفنانين عبد الله الرويشد ونبيل شعيل، وتوزيع ربيع الصيداوي، وإخراج  سامي الراشد.

وتقول كلمات الأغنية:

"يا رياض العز هويت المجد والجوف وتهامة

صافحت كف الكويت كف مسقط والمنامة

إيه للشلة حديت في إمارات الكرامة

ومن على الغيمة سريت.. قلبي للدوحة غرامه".

وفي تعليقهم على جهود المصالحة، تبادل ناشطون مقاطع من الأغنية التي رسخت معنى الأخوة والعز.

وقال الكاتب تيسير الرشيدان "كل عز غير عزك ما نبيه يالخليجي. عاشت دول مجلس التعاون الخليجي".

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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