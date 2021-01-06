بالتزامن مع المصالحة الخليجية.. التلفزيون الكويتي يطلق أغنية "يالخليجي"

أطلق التلفزيون الكويتي أغنية "يالخليجي" بالتزامن مع المصالحة الخليجية، واحتفى بها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية دور الكويت في حل الأزمة، كما نشرها الفنان عبد الله الرويشد على صفحته الرسمية.

وتدعو أغنية "يا لخليجي" إلى اللحمة الخليجية بين أبناء الخليج، وهي كلمات الدكتور خلف الخطيمي، وألحان حمد الخضر، وغناء الفنانين عبد الله الرويشد ونبيل شعيل، وتوزيع ربيع الصيداوي، وإخراج سامي الراشد.

وتقول كلمات الأغنية:

"يا رياض العز هويت المجد والجوف وتهامة

صافحت كف الكويت كف مسقط والمنامة

إيه للشلة حديت في إمارات الكرامة

ومن على الغيمة سريت.. قلبي للدوحة غرامه".

🥰كل عز غير عزك ما نبيه يالخليجي

🇦🇪🤝🇸🇦🤝🇧🇭🤝🇶🇦🤝🇴🇲🤝🇰🇼

عاشت دول مجلس التعاون الخليجي pic.twitter.com/9rVnUdJfl4 — تيسير الرشيدان (@tayseerrashedan) January 5, 2021

وفي تعليقهم على جهود المصالحة، تبادل ناشطون مقاطع من الأغنية التي رسخت معنى الأخوة والعز.

وقال الكاتب تيسير الرشيدان "كل عز غير عزك ما نبيه يالخليجي. عاشت دول مجلس التعاون الخليجي".

غير عزّك ما نبي يالخليجي 💙 — شهد المتروك (@almatroukshahad) January 5, 2021

اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعاً بأمن وأمان 🙏🏼♥️ https://t.co/E7tSGmVyPL — أحـمـد ع. بـوكلاه لـوتـاه ✨ (@_alootah) January 4, 2021

غير بحرك غير جوك غير برك مانبيـه يالخليجي❤️

🇧🇭🇶🇦🇰🇼🇦🇪🇴🇲🇸🇦 تجددت مشاعر الفرحة والوحدة واصبحنا نشعر بكل حرف يُقال ويترجم الى شعور خليجي ينتمي الى هذه الدول الست..

حمى الله ارضها وشعبها وحكامها وابعد الله عنها اهل الفتن واهل السوء والذين يريدون السوء لهالمجلس#القمة_الخليجية_الـ41 https://t.co/QoH2MZNAUL — 🖤✨mohammed alsinaidi (@mohamme21398218) January 5, 2021

يازينكم بس يا أهل الكويت https://t.co/sNWSUHmuN8 — الجازي بنت علي (@aljazi87) January 4, 2021

#القمه_الخليجيه_في_العلا اجتمع شمل الخليج الييوم يالله تبارك

والمفتن بيننا جعل لسانه للقطاعي يالخليجي كل دولة في الجزيره مثل دارك

والله انها ف القلوبي مابها ذرة خذاعي — درجان (@lo7vir) January 5, 2021