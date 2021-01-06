بالتزامن مع المصالحة الخليجية.. التلفزيون الكويتي يطلق أغنية "يالخليجي"

تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المرحّبة بقرار كل من قطر والسعودية فتح الحدود بينهما، بعد استمرار إغلاقها منذ 2017.
أطلق التلفزيون الكويتي أغنية "يالخليجي" بالتزامن مع المصالحة الخليجية، واحتفى بها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على أهمية دور الكويت في حل الأزمة، كما نشرها الفنان عبد الله الرويشد على صفحته الرسمية.
وتدعو أغنية "يا لخليجي" إلى اللحمة الخليجية بين أبناء الخليج، وهي كلمات الدكتور خلف الخطيمي، وألحان حمد الخضر، وغناء الفنانين عبد الله الرويشد ونبيل شعيل، وتوزيع ربيع الصيداوي، وإخراج سامي الراشد.
#يا_الخليجي
كلمات : د. #خلف_الخطيمي
الحان : #حمد_الخضر
غناء : #عبدالله_الرويشد & #نبيل_شعيل
توزيع : #ربيع_الصيداوي
اخراج : #سامي_الراشد
https://t.co/hNGQHF4ZuV#الكويت#وزارة_الاعلام_الكويت pic.twitter.com/XgG1uIasxn
— تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) January 4, 2021
وتقول كلمات الأغنية:
"يا رياض العز هويت المجد والجوف وتهامة
صافحت كف الكويت كف مسقط والمنامة
إيه للشلة حديت في إمارات الكرامة
ومن على الغيمة سريت.. قلبي للدوحة غرامه".
🥰كل عز غير عزك ما نبيه يالخليجي
🇦🇪🤝🇸🇦🤝🇧🇭🤝🇶🇦🤝🇴🇲🤝🇰🇼
عاشت دول مجلس التعاون الخليجي pic.twitter.com/9rVnUdJfl4
— تيسير الرشيدان (@tayseerrashedan) January 5, 2021
وفي تعليقهم على جهود المصالحة، تبادل ناشطون مقاطع من الأغنية التي رسخت معنى الأخوة والعز.
وقال الكاتب تيسير الرشيدان "كل عز غير عزك ما نبيه يالخليجي. عاشت دول مجلس التعاون الخليجي".
يا الخليجي
🇰🇼🇸🇦🇧🇭🇶🇦🇦🇪🇴🇲
كلمات : د. #خلف_الخطيمي
الحان : #حمد_الخضر
توزيع : #ربيع_الصيداوي#عبدالله_الرويشد #نبيل_شعيلhttps://t.co/fbCCzqFV1F#خليجنا_واحد#المصالحة_الخليجية#القمة_الخليجية_ال41 pic.twitter.com/4ZsEYW0tm0
— عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) January 4, 2021
غير عزّك ما نبي يالخليجي 💙
— شهد المتروك (@almatroukshahad) January 5, 2021
اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعاً بأمن وأمان 🙏🏼♥️ https://t.co/E7tSGmVyPL
— أحـمـد ع. بـوكلاه لـوتـاه ✨ (@_alootah) January 4, 2021
غير بحرك غير جوك غير برك مانبيـه يالخليجي❤️
🇧🇭🇶🇦🇰🇼🇦🇪🇴🇲🇸🇦
تجددت مشاعر الفرحة والوحدة واصبحنا نشعر بكل حرف يُقال ويترجم الى شعور خليجي ينتمي الى هذه الدول الست..
حمى الله ارضها وشعبها وحكامها وابعد الله عنها اهل الفتن واهل السوء والذين يريدون السوء لهالمجلس#القمة_الخليجية_الـ41 https://t.co/QoH2MZNAUL
— 🖤✨mohammed alsinaidi (@mohamme21398218) January 5, 2021
يازينكم بس يا أهل الكويت https://t.co/sNWSUHmuN8
— الجازي بنت علي (@aljazi87) January 4, 2021
خليجنا واحد ❤️ https://t.co/ffX3XGoS4h
— فاطمة المالكي# قطر المجد# (@Mis_qtr1) January 4, 2021
يوم تاريخي للخليج ❤️🇴🇲🇶🇦🇧🇭🇰🇼🇦🇪🇸🇦😍 https://t.co/coOiaJhHyk
— 🇴🇲 مكتوم || JR⚡ (@Maktoom_ox) January 4, 2021
سرعه جاهزية حسم https://t.co/yKPlD7CBOy
— شما 🌹 (@alshaima_o) January 5, 2021
فرحة كبيرة تجتاح القلوب ما أجملها وما أحسنها💙#القمة_الخليجية_الـ41 #القمة_الخليجية #خليجنا_واحد✨ https://t.co/dKlOl9Zp05
— أ. أبرار العنزي 💙 (@_alenazi9) January 5, 2021
اجتمع شمل الخليج الييوم يالله تبارك
والمفتن بيننا جعل لسانه للقطاعي
يالخليجي كل دولة في الجزيره مثل دارك
والله انها ف القلوبي مابها ذرة خذاعي
— درجان (@lo7vir) January 5, 2021
يالخليجي ابشر بعزك غير عزك ما نبي … دام عزك يا وطن 🙏😌 https://t.co/1fYqhyMlBZ
— joly (@gigi1427gigi) January 5, 2021