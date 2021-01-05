بالفيديو.. أكبر وجبة مسخن بشكل خارطة فلسطين حفاظا على هوية طعامها

انتشر عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا مقطع فيديو لتقديم المسخن الفلسطيني على شكل خارطة لفلسطين، على حساب الشيف الأردني عمار العجو وأبنائه، والذي يعمل على تقديم مقاطع مصورة في الطبيعة تتضمن الطهو على الحطب والنار، ومظاهر الحياة الاجتماعية في الأردن وأصنافا مختلفة من الطعام.

وقدّم العجو على حسابه "قناة أب وأبنائه للطبخ" (Father & Sons Cooking Channel) مقطعا مصورا مع أبنائه الذين شاركوا في تنظيف الدجاج وتقطيع البصل، إضافة إلى باقي الخطوات حتى تقديمه.

ويعد طبق المسخن من الأكلات الفلسطينية التراثية التي تعتمد على طهو الدجاج بالزيت والسماق، ومده فوق الخبز الفلسطيني (الطابون) مبللا بالزيت.

وتعمّد العجو تقديم المسخن على طبق بشكل خارطة فلسطين، تأكيدا على جذور الأكلة وحفاظا على هوية الطعام، في وقت يواجه فيه الطعام الفلسطيني هجمة تهويد وأسرلة لسرقته ونسبته إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف هذه المبادرة للتعبير عما يجول بخاطر أطفالنا، لتعميق المفاهيم الصحيحة السليمة، كما يقول الشيف العجو في تقديمه لوصفة طهي المنسف، واصفا المنسف بأنه رمز الشهامة والكرم في الأردن.

ويختار العجو في كل طبق يقدمه منطقة أردنية، ووقع اختياره على مدينة السلط، غربي العاصمة الأردنية عمان، المطلة على منطقة الأغوار، لتصوير المنسف الأردني والمسخن الفلسطيني.

وتعد السلط هي مركز محافظة البلقاء غرب العاصمة عمّان، وتتميز بأن الطريق الرئيسي القديم المؤدي من عمّان إلى القدس يمر بسفوح جبالها.