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نائبة الكونغرس رشيدة طليب تطل باللباس الفلسطيني لأداء اليمين الدستورية

رشيدة طليب تطل باللباس الفلسطيني لأداء اليمين الدستورية (من حسابها على إنستغرام)
رشيدة طليب تطل باللباس الفلسطيني لأداء اليمين الدستورية (من حسابها على إنستغرام)
4/1/2021

أطلت نائبة الكونغرس المسلمة رشيدة طليب بمظهر يبرز هويتها الفلسطينية، ونشرت صورة لها "باللباس الفلسطيني" صباح اليوم الاثنين بعد أدائها اليمين الدستورية عضوة لمجلس النواب الأميركي لدورة جديدة.

وكتبت طليب تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام (Instagram)، "أؤدي اليمين الدستورية أمام الكونغرس الأميركي للمرة الثانية، أنا واحدة من أوائل النساء المسلمات وأول امرأة فلسطينية، وأردت تكريمهما بارتداء اللباس الفلسطيني المُطرز".

الثوب الفلسطيني التقليدي

وكانت رشيدة طليب ارتدت ثوبها الفلسطيني التقليدي أثناء مراسم أدائها القسم الدستوري في الكونغرس الأميركي قبل عامين يوم 3 يناير/كانون الأول 2018، وسط كثير من الأحداث في هذا اليوم ستحتفظ بها رشيدة طليب -الفلسطينية المسلمة- لنفسها وشعبها وللزي الذي طرزته الأمهات بأياديهن وجعلت هي منه صورة تطوف مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية في نشر لنسيج فلسطيني يعني الكثير.

وبدأت طليب حملتها الانتخابية عام 2018 بنشر صورة لزي فلسطيني بتطريز يدوي متقن على حسابها على موقع إنستغرام، على أنه الزي الذي تخطط لارتدائه أثناء أدائها القسم بالكونغرس الأميركي، واستخدمت وسم #PalestinianThobe وForMyYama#، وهي الصورة التي قوبلت باحتفاء شديد من نساء الوطن العربي، وأيضا بانتقادات وتعليقات عنصرية.

المقلوبة الفلسطينية

كما ظهرت النائبة في الكونغرس الأميركي في أحد المقاطع المصورة وهي تحتفل بالتصديق على النتائج النهائية لولاية ميشيغان لأعضاء الكونغرس على الطريقة الفلسطينية، في انتخابات الكونغرس التي جرت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لحملة السيناتور بيرني ساندرز السابقة لرئاسة الجمهورية مقطعا مصورا لرشيدة وهي تقدم الأكلة الفلسطينية المشهورة "المقلوبة" على أنغام الدبكة احتفالا بالتصديق الرسمي على عضويتها بتصويت 5.5 ملايين أميركي.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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