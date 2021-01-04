نائبة الكونغرس رشيدة طليب تطل باللباس الفلسطيني لأداء اليمين الدستورية

أطلت نائبة الكونغرس المسلمة رشيدة طليب بمظهر يبرز هويتها الفلسطينية، ونشرت صورة لها "باللباس الفلسطيني" صباح اليوم الاثنين بعد أدائها اليمين الدستورية عضوة لمجلس النواب الأميركي لدورة جديدة.

وكتبت طليب تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام (Instagram)، "أؤدي اليمين الدستورية أمام الكونغرس الأميركي للمرة الثانية، أنا واحدة من أوائل النساء المسلمات وأول امرأة فلسطينية، وأردت تكريمهما بارتداء اللباس الفلسطيني المُطرز".

This is a part of bringing my whole self to an institution that requires me to stay true to who I am as I work toward bringing transformative change to the community that raised me. My birthplace, Detroit + my family's struggles, are the roots that center me on justice for all. pic.twitter.com/fK22c65KnI — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) January 2, 2021

الثوب الفلسطيني التقليدي

وكانت رشيدة طليب ارتدت ثوبها الفلسطيني التقليدي أثناء مراسم أدائها القسم الدستوري في الكونغرس الأميركي قبل عامين يوم 3 يناير/كانون الأول 2018، وسط كثير من الأحداث في هذا اليوم ستحتفظ بها رشيدة طليب -الفلسطينية المسلمة- لنفسها وشعبها وللزي الذي طرزته الأمهات بأياديهن وجعلت هي منه صورة تطوف مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية في نشر لنسيج فلسطيني يعني الكثير.

That's what it's all about. Real representation. https://t.co/bSYBCKLYPs — Brand New Congress (@BrandNew535) January 3, 2021

Beautiful Heritage, Proud Motown woman representing Detroit, bringing it on home for the unsung, unheard & previously unknown! https://t.co/0GkLaZcleN — Dorothy Richmond 🔥🥖🌹 (@drichmond31) January 3, 2021

وبدأت طليب حملتها الانتخابية عام 2018 بنشر صورة لزي فلسطيني بتطريز يدوي متقن على حسابها على موقع إنستغرام، على أنه الزي الذي تخطط لارتدائه أثناء أدائها القسم بالكونغرس الأميركي، واستخدمت وسم #PalestinianThobe وForMyYama#، وهي الصورة التي قوبلت باحتفاء شديد من نساء الوطن العربي، وأيضا بانتقادات وتعليقات عنصرية.

المقلوبة الفلسطينية

كما ظهرت النائبة في الكونغرس الأميركي في أحد المقاطع المصورة وهي تحتفل بالتصديق على النتائج النهائية لولاية ميشيغان لأعضاء الكونغرس على الطريقة الفلسطينية، في انتخابات الكونغرس التي جرت أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لحملة السيناتور بيرني ساندرز السابقة لرئاسة الجمهورية مقطعا مصورا لرشيدة وهي تقدم الأكلة الفلسطينية المشهورة "المقلوبة" على أنغام الدبكة احتفالا بالتصديق الرسمي على عضويتها بتصويت 5.5 ملايين أميركي.