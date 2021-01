نائبة الكونغرس رشيدة طليب تطل باللباس الفلسطيني لأداء اليمين الدستورية

أطلت نائبة الكونغرس المسلمة رشيدة طليب بمظهر يبرز هويتها الفلسطينية، ونشرت صورة لها "باللباس الفلسطيني" صباح اليوم الاثنين بعد أدائها اليمين الدستورية عضوة لمجلس النواب الأميركي لدورة جديدة.

وكتبت طليب تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام (Instagram)، "أؤدي اليمين الدستورية أمام الكونغرس الأميركي للمرة الثانية، أنا واحدة من أوائل النساء المسلمات وأول امرأة فلسطينية، وأردت تكريمهما بارتداء اللباس الفلسطيني المُطرز".

This is a part of bringing my whole self to an institution that requires me to stay true to who I am as I work toward bringing transformative change to the community that raised me. My birthplace, Detroit + my family's struggles, are the roots that center me on justice for all. pic.twitter.com/fK22c65KnI

